Ghosn je v Japonsku podozrivý z falšovania údajov o výške príjmov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 19. novembra (TASR) - Tokijská prokuratúra podozrieva Carlosa Ghosna, šéfa automobilovej aliancie Renault-Nissan-Mitsubishi z falšovania údajov o výške svojich príjmov a plánuje ho zatknúť. Uviedli to pondelok japonské médiá.Denník Asahi na svojej internetovej stránke napísal, že prokurátora začala v pondelok prehľadávať kancelárie v centrále Nissanu aj na ďalších miestach. Verejnoprávna televízia NHK a agentúra Kyodo News zase uviedli, že Ghosn, ktorý je predsedom predstavenstva a výkonným riaditeľom francúzskeho Renaultu, bol zatknutý.Hovorcovia Renaultu ani aliancie zatiaľ na otázky médií nereagovali. Tokijská okresná prokuratúra odmietla správy o Ghosnovi komentovať.Akcie Renault však počas ranného obchodovania v Paríži prudko klesli, o 5,5 %, čo je najhorší výsledok na európskych akciových trhoch. V Japonsku je zriedkavé, aby mala firma zahraničného manažéra. Ghosnovi sa pritom pred rokmi podarilo odvrátiť krach Nissanu.V júni akcionári Renaultu schválili Ghosnovi finančnú kompenzáciu vo výške 7,4 milióna eur za rok 2017. Okrem toho získal 9,2 milióna eur za posledný roku na poste generálneho riaditeľa spoločnosti Nissan.Tokijská prokuratúra podozrieva Ghosna, že celé roky v správach pre finančné úradysvoje príjmy.Nissan už v reakcii na tieto obvinenia oznámil, že Ghosna prepustí, poskytne prokuratúre všetky podklady a bude s ňou spolupracovať. Prokuratúra sa začala týmto príbehom zaoberať na podnet informátora, tzv. whistleblowera.Ghosn sa narodil v Brazílii a je francúzskym občanom libanonského pôvodu. Kariéru začal v Micheline vo Francúzsku, odkiaľ sa presunul do Renaultu. K Nissanu sa pripojil v roku 1999, keď Renault kúpil kontrolný podiel v japonskej automobilke a v roku 2001 sa stal jej generálnym riaditeľom. Ghosn zostal na tomto poste až do minulého roka. V roku 2016 sa Ghosn stal tiež predsedom spoločnosti Mitsubishi Motors.