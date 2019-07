Gibraltár zadržal ropný supertanker, údajne smerujúci do Sýrie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 4. júla (TASR) - Gibraltárske úrady zadržali vo štvrtok ropný supertanker pre podozrenie, že smeroval do Sýrie, čo je v rozpore so sankciami Európskej únie. Podľa agentúry AFP to oznámil gibraltársky premiér Fabian Picardo.Na zadržaní plavidla Grace 1 v skorých ranných hodinách sa podieľali gibraltárska polícia a príslušné colné úrady spolu s jednotkou britského kráľovského námorníctva.uviedol Picardo.zdôvodnil. Dodal, že úrady zadržali plavidlo aj s jeho posádkou.Podľa britského časopisu o moreplavbe Lloyd's List sa supertanker Grace 1 plaví pod panamskou vlajkou.Európska únia rozhodla o uvalení sankcií voči režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada v roku 2011. Na sankčnom zozname EÚ sa nachádza 277 sýrskych predstaviteľov vrátane vládnych ministrov. Dôvodom je ich účasť navoči civilnému obyvateľstvu.Voči Sýrii uplatňuje EÚ okrem cestovných obmedzení a zmrazenia vkladov aj ďalšie druhy sankcií vrátane embarga na vývoz zbraní a citlivých materiálov. Zakázala tiež dovoz sýrskej ropy a investície do tamojšieho ropného priemyslu.