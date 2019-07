Gibraltárske úrady prepustili zadržaných z iránskeho tankera

Ropný supertanker Grace 1 a loď britského kráľovského námorníctva vo vodách Gibraltáru. Archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gibraltár 13. júla (TASR) - Gibraltárske úrady prepustili na kauciu všetkých štyroch dôstojníkov iránskeho tankera, ktorý zadržali minulý týždeň vo vodách tohto britského zámorského územia. Informovalo o tom Rádio Slobodná Európa (RFE/RL), ktoré s odvolaním sa na policajné zdroje dodalo, že členovia posádky boli prepustení za bližšie nešpecifikovaných podmienok a neboli voči nim vznesené žiadne obvinenia.Zdroje uviedli, že vyšetrovanie kauzy pokračuje a tanker Grace 1 je naďalej zadržiavaný.Podľa gibraltárskych médií členovia posádky tankera Grace 1 sú podozriví z porušenia právnych predpisov EÚ týkajúcich sa sankcií voči Sýrii, a to údajnými dodávkami ropy z Iránu do Sýrie.K zatknutiu členov posádky došlo vo štvrtok, keď bol zadržaný kapitán a hlavný dôstojník, a v piatok, keď polícia vzala do väzby dvoch ďalších členov posádky. Všetci štyria majú indickú štátnu príslušnosť.Ich zadržaniu predchádzala zdĺhavá prehliadka plavidla, v rámci ktorej zhabali a preskúmali nájdené dokumenty a elektronické zariadenia.Gibraltárske sily a britské námorníctvo zadržali tanker Grace 1 už 4. júla pre podozrenie, že sa v rozpore so sankciami Európskej únie snažil priviezť ropu do Sýrie.Podľa gibraltárskej vlády kontrola ukázala, že 330 metrov dlhý tanker, ktorý má kapacitu do dvoch miliónov barelov, bol "plný ropy". Irán označil zadržanie za "nezákonné" a uviedol, že tanker nesmeroval do Sýrie.AFP si všimla, že k zatknutiam členov posádky tankera Grace 1 došlo po tom, ako britská vláda skôr vo štvrtok uviedla, že posádky troch iránskych člnov sa v stredu v oblasti Hormuzského prielivu neúspešne pokúsili zastaviť tanker British Heritage.Iránske revolučné gardy akúkoľvek účasť na incidente popreli. Zároveň opäť varovali Spojené štáty a Britániu, že zadržiavanie supertankera Grace 1 ešte "hlboko oľutujú".Irán v piatok znova vyzval Britániu, aby okamžite prepustila ropný tanker a varoval, že ak tomu nedôjde, podnikne recipročné opatrenia.