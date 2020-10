Giro d’Italia pre koronavírus opustili Kruijswijk, Matthews aj celý tím Mitchelton-Scott

Testovaním neprešiel ani Kruijswijk

Urobili stovky PCR testov

13.10.2020 (Webnoviny.sk) - Na cyklistických pretekoch Giro d'Italia sa roztrhlo vrece s pozitívnymi testami na koronavírus. A tie majú aj svoje následky. Pred utorkovou 10. etapou opúšťa pelotón Gira kompletný tím Mitchelton-Scott, keďže štyria členovia jeho obslužného tímu sú pozitívni.Už skôr sa z rovnakého dôvodu rozlúčil so slávnymi pretekmi aj jeden z favoritov v drese Mitcheltonu-Scott Simon Yates , aktuálne bol z tohto tímu najvyššie v celkovom priebežnom poradí Austrálčan Lucas Hamilton na 15. priečke.Nedeľňajším, resp. pondelkovým testovaním neprešiel ani Holanďan Steven Kruijswijk a aj pretekár tímu Jumbo-Visma predčasne končí na Gire. Dosiaľ mu patrila jedenásta priečka s mankom 1:24 min na portugalského lídra Joaa Almeidu ( Deceuninck - Quick Step ).Rovnako končí aj Austrálčan Michael Matthews z tímu Sunweb, ktorý bol priebežne tretí v bodovacej súťaži za Arnaudom Démarem Petrom Saganom . "Je bez symptómov a cíti sa zdravý. Je však už v karanténe," vyhlásil tím Sunweb na svojom webe.Nákazu koronavírusom preukázali aj testy v prípade jedného zamestnanca tímov AG2R La Mondiale, resp. Ineos Grenadiers . Tí zatiaľ v pretekoch pokračujú. Nemecká stajňa Bora-Hansgrohe zatiaľ neinformovala o možnej nákaze niektorého zo svojich členov, čiže Peter Sagan by mal v pretekoch pokračovať.Dovedna počas predchádzajúcich dvoch dní uskutočnili 571 PCR testov u pretekárov aj ďalších členov jednotlivých tímov. Ich výsledky poslali do Milána, kde ich spracovávalo súkromné laboratórium. Ďalšie testovanie príde na rad v stredu 14. októbra."Žiaľ, tretie kolo testov prinieslo negatívne správy o viacerých pozitívnych výsledkoch zamestnancov nášho tímu. Z hľadiska zodpovednosti voči ostatným pretekárom a členom tímov v pelotóne a tiež organizátorom sme sa rozhodli opustiť preteky," vyhlásil generálny manažér tímu Mitchelton-Scott Brent Copeland, cituje ho špecializovaný web Cyclingnews."Dotknuté osoby sú bez príznakov alebo iba s miernymi symptómami. Momentálne je našou prvoradou úlohou zabezpečiť ich transport na miesta, ktoré budú pre nich výhodné v čase karantény," doplnil Copeland.