Gitarista Joe Perry skolaboval po koncerte v New Yorku

New York 12. novembra (TASR) - Americký gitarista Joe Perry, člen rockovej skupiny Aerosmith, sa v nedeľu zotavoval v nemocnici po tom, ako krátko po vystúpení s Billym Joelom v newyorskej Madison Square Garden skolaboval.Perry (68)uviedol hudobníkov hovorca, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.Gitarista bol v nedeľu, musel však zrušiť ďalšie podujatie, ktoré ho čakalo ešte v ten istý deň na Floride. Očakáva sa, že začne opäť vystupovať neskôr v tomto mesiaci, uvádza sa vo vyhlásení hovorcu.Perry hral pieseň Walk This Way, ktorú zložil s frontmanom skupiny Aerosmith Stevenom Tylerom a ktorú neskôr prerobila hip-hopová formácia Run-DMC. Krátko nato skolaboval v šatni, spresnil server TMZ.Perry, ktorého uviedli do Skladateľskej siene slávy a s kapelou Aerosmith aj do Rockandrollovej siene slávy, je podľa časopisu Rolling Stone jedným zo 100 najlepších gitaristov všetkých čias.