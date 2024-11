Glück vysvetlil, prečo bola inšpekcia zdržanlivá smerom k médiám v prípade obvineného košického policajta Mareka A.

Veľmi vážne individuálne zlyhanie

Košický policajt Marek A. čelí obvineniu z trestného činu zabitia. Podľa policajnej inšpekcie totiž zmlátil 48-ročného Ľubomíra zadržaného 5. novembra za krádež alkoholu v obchode. Zadržaný napriek operácii o deň neskôr zomrel v nemocnici. Obvineného policajta vzal Mestský súd v Košiciach do väzby pre obavu z možného ovplyvňovania svedkov, voči čomu Marek A. podal sťažnosť. V prípade dokázania viny mu hrozí trest 12 až 15 rokov väzenia.





14.11.2024 (SITA.sk) - Policajti nemôžu mlátiť ľudí a zneužívať svoje právomoci. Vyhlásil to poslanec a predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Richard Glück Smer-SD ) v reakcii na konanie košického policajta Marek A., ktorý čelí obvineniu z trestného činu zabitia.Ako poslanec uviedol, výbor zvolal preto, aby minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ), prezident Policajného zboru Ľubomír Solák a riaditeľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIŠ) Branislav Zurian informovali o tom, čo sa vlastne stalo, a prečo vyhasol ľudský život rukou policajta.Podla Glücka ide o odsúdeniahodné konanie. Pripomenul, že v tejto súvislosti je koalícia jednotná, a že už v minulosti poukazovali na zlyhania policajtov. „Policajti majú presne zadefinované, čo majú robiť. Majú pomáhať a chrániť," zdôraznil poslanec.Ako Glück ďalej uviedol, policajti nesmú zneužívať svoje právomoci a nemôžu konať agresívne. Rovnako nesmú konať spôsobom, ktorý má za priamy následok smrť človeka.ÚIŠ podľa predsedu výboru konala veľmi správne a postupovala podľa jeho slov tak, aby bol páchateľ zadržaný, obvinený a bol tiež podaný návrh na väzobné stíhanie.„Podozrivý je väzobné stíhaný. Veľmi správne bola inšpekcia zdržanlivá aj smerom k médiám, aj keď jej to bolo vyčítané. Potrebovali sme páchateľa dostať do väzby a kolúzne konanie muselo byť preukázané, aby osoba následne nebola prepustená sudcom na slobodu," dodal Glück.Poslanec ďalej podotkol, že išlo o veľmi vážne individuálne zlyhanie policajta. „Hľadať v tomto nejaký systémový problém je pre mňa veľmi ťažké. To sa jednoducho môže stať a ministerstvo vnútra je vždy časovaná bomba. Je to len otázka času, kedy sa takýto incident stane. Otázka je, čo s tým ideme robiť ďalej," dodal poslanecPriblížil, že na výbore hovorili o viacerých možných návrhoch riešení. Predseda výboru víta napríklad inštalovanie kamier na uniformy policajtov, a rovnako víta aj monitorovanie policajných staníc a miestností, kde sa vedú výsluchy osôb zadržaných bezprostredne po spáchaní skutku. „Je to aj ochrana pre policajta a aj pre občana, ktorý musí znášať obmedzenie slobody zo strany policajta," dodal poslanec.Podľa Glücka by sa dalo hovoriť o vážnom systémovom probléme vtedy, ak by sa preukázalo, že daný policajt, ktorý teraz sedí vo väzbe, mal už v minulosti problémy so správaním a bol agresívny.„Dozvedeli sme sa na výbore, že ide o policajta, ktorý je v službe 22 rokov a nedopustil sa nikdy násilných disciplinárnych konaní," informoval poslanec a dodal, že nie je vylúčené, že budú obvinené aj ďalšie osoby, možno aj civilné osoby, či druhý policajt, ktorý bol svedkom incidentu. „Je predčasné robiť závery, treba si počkať na závery vyšetrovania," uzavrel Glück.