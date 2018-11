GLADIATOR pre TABLET.TV: Vianočnú skladbu sme nahrávali 30 rokov

Na snímke Miko Hladký. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. novembra (TABLET.TV) - Vianočnú skladbu sme začali pripravovať už pred mnohými rokmi, ale nikdy sme ju nestihli dokončiť, pretože sme to časovo podcenili a nikdy sme ju nenahrali v ten správny čas pred Vianocami. Teraz sme ale začali už v lete a veľmi sa tešíme, že našu prvú vianočnú skladbu predstavíme fanúšikom ešte pred oslavou nášho 30. výročia pôsobenia na hudobnej scéne. Za skupinu GLADIATOR to v relácii Exkluzívne pre TABLET.TV uviedol spevák Miko Hladký.Skladba sa bude volať Čas vianočný a hudobníci ju v premiére predstavia 5. decembra.uviedol spevák.Skupina Gladiator si ešte pred koncom roka pripíše na zoznam v poradí už 14. radový štúdiový album, ktorý bude niesť názov Deň, čo mal dávno prísť. Ako jeho oficiálny termín vydania si hudobníci zvolili netradične 24. december.priblížil Miko Hladký.V budúcom roku si skupina Gladiator, ktorá vznikla ešte v roku 1989, pripomenie 30. výročie svojho pôsobenia na scéne. Ako Hladký uviedol, na toto obdobie často spomínajú, a to aj vďaka skladbám, ktoré si od nich fanúšikovia na koncertoch žiadajú.spomenul hudobník, pričom dodal, že ako spevák kapely najradšej spomína na obdobie, keď skupina prechádzala z anglických skladieb na skladby slovenské.objasnil.Miko Hladký zároveň spomenul aj úspech, ktorý sa spája hneď s prvou dekádou Gladiatora na scéne. Bol to práve ich hudobný videoklip, ktorý ako prvý slovenský vysielali na americkej hudobnej stanici MTV.povedal v štúdiu TABLET.TV. "uzavrel Hladký.Skupina Gladiator chce pre svojich fanúšikov pri príležitosti výročia pripraviť sériu koncertov, na ktorých, okrem pripomenutia starých hitov, chcú predstaviť aj skladby z najnovšieho albumu Deň, čo mal dávno prísť.Pozrite si reláciu Exkluzívne pre TABLET.TV s Radoslavom Šebom a jeho hosťom.