GLAMI radí, ako oživiť módny šatník farbou roku 2023

O GLAMI: GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spája tisíce nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy. Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde takmer 2 milióny produktov od viac než 15-tisíc značiek. GLAMI a Stileo patrí do skupiny GLAMI.group a pôsobí už v 14 krajinách sveta.

O GLAMI Ventures: Spoločnosť je lídrom vo využívaní umelej inteligencie pri nákupoch módy a v roku 2022 založila kapitálový fond GLAMI Ventures s cieľom rozvíjať oblasť umelej inteligencie v e-commerce, podporiť projekty, ktoré uľahčujú výber a nákup produktov v online shoppingu alebo projekty zaoberajúce sa cirkulárnou ekonomikou.

4.1.2023 (Webnoviny.sk) -Farba roku 2023 je výrazná, intenzívne pulzujúca, podporuje experimentovanie bez zábran a zrkadlí sa v nej radosť a potešenie zo života. Je to odvážna farba, ktorú do šatníka možno zakomponovať menšími doplnkami, ktoré rozžiaria menej nápadný outfit. Sebavedomo ju však možno nosiť tón v tóne a zvoliť jednotlivé módne kúsky komplet monochromatické. Kombinuje sa jednoducho s čiernou, sivou a bielou. Pokročilé módne expertky však ocenia túto farbu v rámci tzv. štýlu Color-blocking. Jednoducho kombinovanie dvoch alebo viacerých farieb v jednom outfite. Nie je to žiadna novinka a tento spôsob stylingu sa využíva viac-menej bez prestávky a nepodlieha ani meniacim sa trendom, pretože sa veľmi jednoducho prispôsobí rôznym štýlom. Viva Magenta sa môže kombinovať takmer so všetkými farbami, chce to len istú dávku skúseností a odvahy. Keďže je mixom studených aj teplých tónov, hodí sa takmer každej žene, či už je blondínka, brunetka alebo čiernovláska.Viva Magenta navyše reprezentuje aj spojenie s prírodou. Podľa výkonnej riaditeľky inštitútu Pantone sa v odtieni odráža inšpirácia prírodným červeným farbivom košenila, ktorý sa získava zo samičiek hmyzu červca nopálového. Vyníma sa v nej mierna rebélia, bohatý pestrý život, radosť a optimizmus. To ide ruka v ruke s tým, že jej nezáväznosť oslavuje slobodu, farba navyše oživí každý outfit a dodá energiu vo chvíľach, keď jej nie je dostatok.Viva Magenta strieda na pomyselnom piedestáli odtieň Very Peri. Táto fialová farba reagovala na pandémiu a meniace sa fungovanie zavedených systémov, reflektovala stále častejšie prepájanie reality a digitálneho sveta.