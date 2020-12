GLAMI.sk fanúšikom módy uľahčí vyhľadávanie darčekov počas vianočných online nákupov

Nové praktické funkcie filtrov vyhľadávania na GLAMI.sk

Expert na módne trendy a nákupné správanie užívateľov vyhodnotil najvyhľadávanejšie produkty tohtoročných vianočných online nákupov

16.12.2020 (Webnoviny.sk) -Podľa výsledkov posledného prieskumu GLAMI Fashion (Re)search sa až 57 % opýtaných v júli vyjadrilo, že peniaze na módu míňajú viac online. Tento trend neustále pokračuje a sledujeme ho aj počas decembra. GLAMI preto pre užívateľov prinieslo niekoľko nových funkcií, ktoré ešte vylepšili nákupný online zážitok počas tohtoročných vianočných príprav.Ľudia, ktorí si nakupovanie darčekov nechávajú naozaj na poslednú chvíľu nemusia zúfať. V GLAMI pre nich pripravili filter "Doručenie do Vianoc" . Produkty z tejto kategórie sú označené ikonkou darčeka a e-shopy garantujú doručenie balíčkov včas, aby pod vianočným stromčekom urobili radosť mnohým obdarovaným.Nerozhodným zákazníkom pomôže s výberom darčekov aj ďalší filter GLAMI vo vianočnej sekcii "Tipy na darčeky” . Na výber tu nájdu mnoho módnych kúskov, ktoré určite potešia pod vianočným stromčekom nejednu ženu či muža. Podľa výšky vášho rozpočtu sú darčeky ďalej rozdelené do troch kategórií. Vyberú si tak aj užívatelia, ktorí hľadajú tzv. mäkké darčeky (pyžamá, ponožky). Tie sa už tradične tešia veľkej obľúbe a za nimi nezaostávajú ani luxusnejšie kúsky ako napríklad hodinky, šperky alebo značková kabelka, ktoré potešia aj najnáročnejších.GLAMI vďaka spolupráci s partnerskými e-shopmi má k dispozícii aktuálne dáta, ktoré pravidelne vyhodnocuje a analyzuje. Je preto expertom nielen v módnych trendoch, ktorý systematicky komunikuje vývoj nákupného správania užívateľov v oblasti e-commerce. Tentokrát sa analytici zamerali na vyhodnotenie najvyhľadávanejších produktov tohto mesiaca, Vzhľadom na stále pretrvávajúci trend homeofficu azda nikoho neprekvapí, že teplákové súpravy sú aj naďalej must-have súčasťou trendov tejto sezóny a nie je tomu inak ani na Vianoce. Okrem toho sa na top priečkach z tejto kategórie módy na domáce nosenie nachádzajú aj papuče a pyžamá. Užívatelia veľmi vyhľadávajú aj prémiové značky. Najviac ich zaujímala značka Guess a šperky Swarowski. Tieto kúsky pod stromčekom niekoho tento rok určite potešia. Vyhľadávanie kožuchov a kožených produktov (kožené bundy) nám jasne ukazuje, že aj napriek prebiehajúcej pandémii ľudia nezanevreli ani na drahšie sezónne módne kúsky do exteriéru. Vyhľadávané je aj oblečenie inšpirované postavami obľúbených rozprávok. Na prvých priečkach sa tak umiestnili Harry Potter a Mickey Mouse. Potešia nielen najmenších, ale aj dospelých milovníkov týchto čarovných príbehov.Informačný servis