GLAMI Trendy: Horúce módne kúsky letnej sezóny 2022

Farby, vzory, strihy - v čom nepochybne zažiaríte?

Vsaďte na vzdušné materiály

Ó, šaty!

Nefandíte šatám? Vyskúšajte košeľu alebo overal

Jedinečný osobný štýl kontruje pominuteľnosti sezónnych módnych trendov

24.6.2022 (Webnoviny.sk) -Jemné pastelové tóny v lete už tradične valcujú sýte až neónové farby, taktiež kombinácie rôznych nesúrodých farieb. Striedať štýly ako chameleón si leto priam vyžaduje. Konečne je tu príležitosť experimentovať, ponoriť sa do jeho jedinečnej atmosféry a konzervatívny štýl minimálne na chvíľu spestriť výraznými farbami, grafickými vzormi, odvážnymi strihmi, no aj extravagantnejšími doplnkami. Volány a strapce charakterizujúce boho štýl, kvetinové vzory v štýle Hippie a romantizmu, dovolenkové námornícke variácie, nesmrteľný denim, alebo retro štýly a návrat do atmosféry rokov minulých – všetko je dovolené!Pohodlie nadovšetko! V letných horúčavách oceníte najmä prírodné priedušné materiály ako ľan, bavlna, či ľahučký hodváb. Otestovať sa však oplatí aj nové inovatívne a funkčné kúsky, ktoré sú vhodné najmä pre športové aktivity. Inšpirujte sa udržateľnými materiálmi, ktoré v lete musíte mať vo svojom šatníku!Áno, a nie jedny! Toto leto sú šaty základom šatníka, pretože ženskosť a zmyselnosť sú opäť v kurze. Zvoliť ich môžete podľa typu postavy - rafinovane zahaľujúce, alebo naopak sexi prestrihy, odhaľujúce tie správne partie. Rovnako je to s dĺžkou. Štíhlym dlhým nohám pristanú aj ultra mini – horúci trend tohto leta. Maxi a návrat midi dĺžok ocenia takmer všetky ženy. Z farieb, ako sme už spomenuli, dominujú najmä pestré sýte odtiene, no kráľovnou leta sa stala biela. Lahodí opálenej pokožke, nepriťahuje slnečné lúče a skvelo sa kombinuje s výraznými doplnkami. Celkovo štýl letných šiat nepodlieha trendom tak radikálne, ako iné kúsky. Preto ak investujete do pre vás ideálneho strihu a lahodiacej farby, oceníte ich ešte niekoľko nasledujúcich dovolenkových sezón.Okrem šiat je vďačným kúskom na každodenné nosenie ľahká biela košeľa, ktorá na pláži môže nahradiť pareo plážový prehoz. Pokiaľ patríte k malej skupine žien, ktoré sa v šatách napriek všetkým ich benefitom skutočne necítia dobre, objavte overal! Dokonalo splní účel na spoločenských podujatiach, rovnako si ho obľúbite do práce.Trvácnosť módnych trendov často preverí čas. Mnohé zotrvávajú, či pravidelne slávia návrat na výslnie. Naopak, na niektoré by sme najradšej zabudli. Napriek tomu, že móda je v posledných rokoch veľkorysá a nosí sa skutočne všetko, nájdite si svoj originálny štýl, ktorý bude v harmónii s vašou postavou a celkovým vyžarovaním. Túžite stať sa na okamih filmovou divou, záhadnou femme fatale, či romantickou nežnou kráskou? Móda je skvelým prostriedkom, ako letné chvíle obohatiť a zažiť nezabudnuteľné momenty, ktoré vám ešte dlho budú pripomínať nielen fotografie. Investícia do letného šatníka sa preto rozhodne oplatí. Vhupnite s GLAMI ešte dnes do sveta módy a objavte produkty partnerských e-shopov a značiek pohodlne a rýchlo na jednom mieste, pretože nezabudnuteľné leto 2022 je stále pred nami!Informačný servis