GLAMI upevňuje svoje postavenie v Európe, kupuje talianske Stileo

10.6.2022 (Webnoviny.sk) - GLAMI Na GLAMI, ktoré funguje v 13 krajinách sveta, nájdu používatelia viac ako 15 miliónov produktov od viac ako 25 tisíc značiek. GLAMI si zakladá na využívaní umelej inteligencie, ktorá vedie k inteligentnej kategorizácii a výberu módy na mieru každému jednotlivcovi, čo uľahčuje objavovanie a nakupovanie módy naprieč tisíckami e-shopov. Mesačne navštívi GLAMI viac ako 40 miliónov užívateľov.Spoločnosť Stileo bola založená v roku 2014 s podobnou víziou – zhromažďovať a koordinovať módne ponuky v mekke svetovej módy, v Taliansku. Spoločnosť bola založená v poľskej Wroclawi a zamestnáva 30 ľudí. E-commerce trh v Taliansku v posledných rokoch vzrástol a dosiahol 35,6 milión užívateľov. Tunajšie módne e-commerce prostredie generuje 26% tržieb v celom online (zdroje uvedených dát tu tu ). Stileo je jedna z najväčších módnych e-commerce stránok v Taliansku, ktorú mesačne navštívi viac ako 7 miliónov používateľov. Stileo sa pýši viac ako 220 pripojenými e-shopmi. Medzi najvýznamnejších partnerov patrí napríklad Amazon, Farfetch, escarpe.it, Luisaviaroma, Mec Shopping or Maxi Sport.Spoločnosti GLAMI aj Stileo sa v priebehu rokov rozrástli a stali dôležitými hráčmi v oblasti módnej e-commerce v krajinách, kde pôsobia. Zatiaľ čo GLAMI sa podarilo vybudovať silnú pozíciu v strednej a východnej Európe, Stileo sa vypracovalo do pozície významného hráča na vysoko konkurenčnom a "západnom" talianskom trhu. Vďaka spoločnému pôsobeniu na 14 trhoch, generujú GLAMI a Stileo viac ako 500 tisíc objednávok pre partnerské e-shopy s ambíciou zvýšiť ich počet na 1 milión."Niektoré české firmy v tejto fáze hľadajú príležitosti komu sa predať. Som hrdý na to, že GLAMI ide opačnou cestou a stojí na strane, kde môže ďalej rásť pomocou akvizícií. Touto akvizíciou spájame skúsenosti oboch tímov pod jednou spoločnosťou s viac ako 130 zamestnancami. V Čechách tým vzniká ďalší silný technologický tím, ktorý zohráva významnú úlohu na poli európskej e-commerce. Môžeme tak využívať výhody hlbšieho zdieľania vedomostí a zdrojov, a posilniť tak svoju vyjednávaciu pozíciu u našich partnerov a inzerentov. Všetky ambície chceme realizovať za zachovania firmy v rukách českého kapitálu," komentuje akvizíciu riaditeľ a spoluzakladateľ GLAMI Tomáš Hodboď.Stileo začína novú kapitolu svojho pôsobenia ako súčasť GLAMI. "Sme nadšení, že sa môžeme pripojiť k spoločnosti GLAMI s jej vyspelou technológiou a veľmi dobrými vývojovými zdrojmi. V posledných rokoch GLAMI hojne investovalo do implementácie technológií strojového učenia a dosiahlo skvelé výsledky na poli produktových odporúčaní, podobnosti a škálovateľných modelov na organizáciu obsahu. Tým, že sa staneme súčasťou takejto firmy, si budú naši talianski zákazníci aj partnerské e-shopy už čoskoro užívať výhody vyplývajúce z týchto technológií," uvádza Igor Smolny, Chief Executive Operating Officer Stileo."Akvizícia privedie na našu palubu veľmi skúsený tím so znalosťami lokálneho trhu, ktorý ho bude ďalej rozvíjať a zároveň dáva našim existujúcim partnerským e-shopom prístup na atraktívny taliansky módny e-commerce trh. Náš plán na najbližšie mesiace je previesť Stileo na našu technologickú platformu a vďaka tomu akcelerovať rast na tomto trhu. Týmto krokom sme nadšení, pretože nasleduje stopy našej dlhodobej stratégie – vytvoriť najlepšiu a najznámejšiu platformu pre objavovanie módy v Európe," komentuje Ján Kešelák, Chief Revenue Officer GLAMI. GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spája tisíce nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy. Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde takmer 3 milióny produktov od viac než 16-tisíc značiek. GLAMI a Stileo patrí do skupiny GLAMI.group a pôsobí už v 14 krajinách sveta.