Glen Hansard vystúpi v Bratislave v deň výročia nežnej revolúcie

V rámci turné k albumu This Wild Willing zahrá presne 17. novembra 2019 v bratislavskom Istropolise. Vstupenky na mimoriadny koncert sa začnú predávať už vo štvrtok 4. júla od 39,50 € exkluzívne cez listocheck.sk

Fanúšikovia sa môžu tešiť na kompletne nový program. Jednou z podmienok Glena Hansard napríklad bolo, aby bol celý koncert na sedenie, čím si fanúšikovia jeho vystúpenie viac užijú. Bratislavský koncert dozaista prinesie aj skladby z čerstvej novinky – albumu This Wild Willing. Rešpektované magazíny ako Mojo, The Rolling Stone, The Sunday Times, Classic Rock či Volume ohodnotili nahrávku plným počtom bodov a aj odborná verejnosť sa zhoduje na tom, že ide o výnimočné dielo.

Rodák z írskeho Dublinu už v Bratislave v minulosti niekoľkokrát vystúpil. Naposledy v roku 2016 spolu s Markétou Irglovou zaspievali aj oskarovú pieseň Falling Slowly. Po kapelách The Frames a The Swell Season je Hansard od roku 2012 na sólovej dráhe a podľa ostatného diela je na najlepšej ceste.

