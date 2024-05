Globálna ekonomika by naďalej mala stabilne rásť, predpovedá OECD

2.5.2024 (SITA.sk) - Globálne hospodárstvo podľa predpovede Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) by malo stabilne rásť.V tomto roku organizácia očakáva jeho posilnenie o 3,1 percenta a v budúcom o 3,2 percenta. OECD to uviedla v prognóze, ktorú zverejnila vo štvrtok.Výhľady jednotlivých krajín sa však naďalej odlišujú. OECD očakáva, že americký hrubý domáci produkt sa v tomto roku zväčší o 2,6 percenta a v budúcom o 1,8 percenta.Ekonomika eurozóny však podľa nej v roku 2024 posilní len o 0,7 percenta a v budúcom o 1,5 percenta. Čínsky rast by sa podľa organizácie mal v tomto roku mierne spomaliť, a to na 4,9 percenta a v roku 2025 na 4,5 percenta.„Základy budúcej výroby a rastu produktivity je nutné posilniť ambicióznymi štrukturálnymi reformami s cieľom zlepšiť ľudský kapitál a využiť technologický pokrok," uviedla hlavná ekonómka OECD Clare Lombardelliová.