GLOBSEC: Experti upozorňujú na vplyv technológií a umelej inteligencie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. júla (TASR) - Vplyv digitálnych platforiem na ekonomický a spoločenský vývoj a rozvoj umelej inteligencie budú mať v budúcnosti kľúčový vplyv na rozvoj spoločnosti. Vyplýva to zo správy GLOBSEC Megatrends 2019, ktorá zahŕňa kľúčové trendy ovplyvňujúce situáciu vo svete.Odborníci slovenského bezpečnostného inštitútu GLOBSEC na základe celoročných výskumných aktivít identifikovali vo svojich oblastiach pôsobenia hlavné trendy, ktoré budú mať podľa nich v budúcnosti najväčší význam.povedala analytička Globsecu Orsolya Ráczová. Dodala však, že podľa názorov expertov sú najdôležitejšie trendy spojené s technologickou transformáciou.povedala.Podľa analytika Globsecu Juraja Čorbu sa spoločnosť nachádza na pokraji obdobia, v ktorom úspech ekonomík i spoločností ako takých bude závisieť od toho, aký postoj zaujmú vlády a medzinárodné organizácie k už existujúcim i novým digitálnym platformám.V súvislosti s umelou inteligenciou môžeme podľa Čorbu očakávať na jednej strane pokračovanie nevyváženého stavu medzi rýchlosťou rozvoja a komercializácie umelej inteligencie a vedomým nadhľadom a jej reguláciou na druhej strane.Dva trendy venujú odborníci bezpečnosti. Ráczová spolu s analytikom Michalom Čubríkom v trende č. 6 píšu, že napätie medzi členskými štátmi NATO sa zintenzívnilo, zatiaľ čo Aliancia stále čelí výzvam, ktoré sú poháňané vonkajším bezpečnostným prostredím v susedstve a vytváraním potenciálne paralelných obranných štruktúr v Európe. V tejto súvislosti pripomínajú vývoj vzťahov medzi EÚ a NATO a vôľu USA chrániť svojich európskych spojencov.Analytik Kacper Rekawek sa v trende č. 5 venuje hrozbe zo strany zahraničných teroristických bojovníkov, ktorá je v súčasnosti menej priama, ale v skutočnosti môže byť rovnako nebezpečná.Šéf programu StratCom v GLOBSEC Policy Institute Daniel Milo v trende č. 3 píše, že záležitosti súvisiace so šírením dezinformácií a zasahovaním do politických procesov zostávajú na popredných miestach v programe EÚ. Veľká časť populácie získava správy prostredníctvom sociálnych médií a významná časť z nich nevenuje pozornosť ich zdroju, čo zvyšuje náchylnosť na manipuláciu dezinformáciami a na informačné operácie uskutočňované domácimi aj zahraničnými činiteľmi.povedala Ráczová, ktorá sa k tejto problematike vyjadruje v trende č. 8. Prehlbujúca sa medzera medzi vidieckymi a mestskými oblasťami je podľa nej všeobecne nezvratný dlhodobý trend, ktorý si vyžaduje neustálu politickú pozornosť, aby vidiecke oblasti úplne nezaostali.