Globsec: Oxfordský profesor tvrdí, že Rusko chce EÚ rozložiť

Bratislava 6. júna (TASR) – Oxfordský profesor európskych štúdií Timothy Ash tvrdí, že Rusko chce Európsku úniu rozložiť. Veľkú Britániu podľa neho čaká pravdepodobne nové referendum o brexite. Varuje pred klimatickou zmenou a tvrdí, že sú Spojené štáty americké v studenej vojne s Čínou. Povedal to na bratislavskej konferencii Globsec Forum 2019.povedal Ash. Dodal, že dôvodom je jednoznačne trauma z obdobia rokov 1989 až 1991, keď sa rozpadol Sovietsky zväz, jedno z najväčších impérií v histórii Európy. Ash odmieta expanziu NATO ako dôvod ruskej anexie Krymu vzhľadom na to, že Vladimir Putin uvádzal už v roku 1994, že treba chrániť milióny Rusov žijúcich mimo novovytvorenej Ruskej federácie vrátane Krymu.Čínu označil Ash ako krajinu, ktorá sa poučila z rozpadu Sovietskeho zväzu s dvoma hlavnými lekciami. Prvou je potláčanie opozície a tvrdý prístup k disidentom, zatiaľ čo sa na druhej strane rozvíja dynamickosť trhového hospodárstva. Čínu označil za systém leninistického kapitalizmu. Čína je podľa neho bohatá, mocná a leninistická a za panovania súčasného prezidenta Si Ťin-pchinga oveľa leninistickejšia ako pred desiatimi rokmi.Na konferencii ďalej Ash uviedol, že sa pýtal najdôležitejších francúzskych a nemeckých expertov, či je medzi USA a Čínou studená vojna. Odpovedali jednoznačne áno. Čína je podľa jeho názoru zapletená do vzťahov na celej planéte, tak ako USA, vrátane Južnej Ameriky a Afriky.povedal na margo klimatickej zmeny.