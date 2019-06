Globsec: Podpora pre EÚ a NATO na Slovensku rastie

Na ilustračnej snímke zástavy členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. júna (TASR) – Pozitívne vníma NATO a členstvo v Európskej únii každý rok viac Slovákov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky v siedmich krajinách strednej a východnej Európy Globsec Trends 2019, o ktorom informoval výskumník Globsecu Daniel Milo.povedal na tlačovej konferencii Milo. Drvivá väčšina z opýtaných by podľa neho v prípade referenda za vystúpenie z EÚ odpovedala nie. V prípade Slovákov išlo o 71 percent respondentov. Zároveň však prieskum ukázal, že si 65 percent Slovákov myslí, že EÚ diktuje členským štátom svoju politiku, bez možnosti jej ovplyvňovania. Priemer prieskumu všetkých siedmich krajín zase hovorí, že si 69 percent ľudí myslí, že Európsku úniu ovláda Nemecko a Francúzsko.Miera podpory pre členstvo v NATO je na Slovensku 56 percent. Z pozorovaných krajín sa napriek vysokému číslu umiestnilo na skeptickejšej strane v otázke dôvery v NATO, avšak podpora členstva napriek tomu stúpla oproti roku 2017 o 13 percent. Podľa Mila je dôvodom na zvyšujúcu sa podporu členstva najmä úspešná kampaň Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, a taktiež napätá bezpečnostná globálna situácia. Každá zo siedmich opýtaných krajín si neželá, aby NATO nahradila hypotetická armáda EÚ.V otázke globálnej bezpečnosti sa Globsec pýtal otázku, ktorú z mocností USA, Rusko a Čína považujú opýtaní za väčšiu hrozbu. Slováci jednoznačne dominovali, keď 41 percent opýtaných Slovákov odpovedalo, že považujú USA za nebezpečnú hrozbu. Ruskú federáciu považuje za hrozbu oproti tomu iba 26 percent opýtaných Slovákov, čo je v prudkom kontraste oproti číslam z Poľska, kde Rusko z opýtaných ako hrozba vedie so 77 percentami. Čínu považuje za hrozbu 29 percent Slovákov.V otázke celkového smerovania krajiny, či na západ alebo východ sa 46 percent Slovákov radí v rámci V4 uprostred podľa výskumníčky Globsecu Dominiky Hajdu. Oproti roku 2018 je to na Slovensku desaťpercentný pokles. Rekordné čísla má Slovensko s desiatimi percentami opýtaných, ktorí by si želali, aby sa Slovensko orientovalo na východ, čo je maximum zo siedmich skúmaných krajín.Prieskum realizoval Globsec na Slovensku v spolupráci s agentúrou Focus na vzorke 1025 respondentov. Prieskum sa realizoval na Slovensku, v Česku, Poľsku, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a Rakúsku.