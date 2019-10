Glváč tvrdí, že Matovič varí z vody, komunikácia ho nediskvalifikuje

Na snímke člen podpredseda NRSR Martin Glváč. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. októbra (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Martin Glváč (Smer-SD) vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby verifikovali medializovanú komunikáciu medzi ním a Marianom K. Reakciu Glváča TASR poskytol jeho asistent Martin Čambalík.uviedol Glváč v reakcii. V súvislosti s vyjadrením lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča o tom, že si mal u Mariana K. vybavovaťv slovenskom týždenníku u jemu blízkej redaktorky, povedal, že je to neoverená komunikácia. Dodal, že Matovič varí z vody a poukázal na jeho stretnutie s Marianom K.Glváč podotkol, že v čase, keď bol ministrom obrany, mu mal redaktor slovenského denníka posielať otázky po konzultácii s opozičným poslancom parlamentu Gáborom Grendelom (OĽaNO, vtedy NOVA).Matovič na utorkovej tlačovej konferencii zverejnil komunikáciu Mariana K. s Glváčom cez komunikačnú platformu Viber. Vyzval ho, aby odstúpil z funkcie podpredsedu parlamentu do stredy (23. 10.) obeda, inak podľa svojich slov zverejní aj zvyšných zhruba 900 správ z ich komunikácie.Glváč už v utorok ráno poprel tvrdenia vyplývajúce z jeho údajnej komunikácie s Marianom K., zverejnenej Denníkom N, o tom, že si s ním mal dohadovať biznis. Články o Threeme považuje za cielenú diskreditáciu jeho osoby a strany Smer-SD, podal aj trestné oznámenie. Už zverejnená komunikácia podľa neho nesedí so skutočnosťou.Zároveň uviedol, že ho zverejnená komunikácia nijako nediskvalifikuje ani nepoukazuje na žiadne porušenie zákona či zneužívanie postavenia verejného činiteľa. Tvrdí, že sa s Marianom K. nestretol od roku 2012.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v pondelok (21. 10.) uviedol, že sa na komunikáciu Glváča s Marianom K. bude pýtať a ak sa potvrdítejto komunikácie, tak bude vážne uvažovať ako ďalej.povedal.