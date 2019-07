Glváč víta iniciatívu Kresáka, aby sa exprezidentom pozastavili výhody

Na snímke podpredseda NR SR Martin Glváč (Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 16. júla (TASR) - Podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) podporí iniciatívu, podľa ktorej by mohli bývalí prezidenti, ktorí by sa stali poslancami Národnej rady (NR) SR, či nastúpili do inej ústavnej funkcie, dočasne prísť o svoje výhody. Zmenu chce iniciovať poslanec NR SR za Most-Híd Peter Kresák. Ďalší koaličný partner, SNS, Kresákovi odkazuje, že má svoje nápady prebrať s predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom, ktorý by ich následne mal predniesť na Koaličnej rade.reagoval Glváč na Kresákov návrh na sociálnej sieti.SNS sa podľa hovorkyne Zuzany Škopcovej vyjadrí k návrhu až po tom, ako ho prípadne Bugár prednesie na Koaličnej rade. Návrh nechce komentovať ani líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.uviedol pre TASR.Opozičná SaS bude o Kresákovej iniciatíve premýšľať, vypočuť si chce názor exprezidenta Andreja Kisku, ktorý vstúpil do straníckej politiky.reagovala pre TASR SaS s tým, že situáciu zmenil až Kiska. Podľa strany je tiež potrebné vyrovnať sa s tým, či sa bývalému prezidentovi jeho výhody vrátia po tom, čo by mu uplynul mandát poslanca NR SR, či inej ústavnej funkcie.Podľa hnutia OĽaNO by mal bývalý prezident v prípade uchádzania sa o inú ústavnú funkciu poberať len výhody vyplývajúce z jednej funkcie.povedal pre TASR hovorca hnutia Matúš Bystriansky.Kresák pripomína, že podľa zákona patrí prezidentovi SR doživotne plat vo výške platu poslanca, či doživotné oslovovanie, aj doživotné pridelenie vozidla s vodičom.Poslanec sa zamýšľa nad tým, či by na tieto výhody mal mať exprezident právo v prípade, ak vykonáva funkciu poslanca NR SR, člena vlády, sudcu Ústavného súdu, predsedu Súdnej rady, predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu, či funkciu generálneho prokurátora. V tom prípade by mal napríklad právo na dvojnásobný poslanecký plat z verejných zdrojov a popri prezidentskej kancelárii aj poslaneckú kanceláriu. Situáciu by chcel Kresák riešiť zmenou zákona.