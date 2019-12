GM a kórejská LG Chem investujú do výroby batérií pre elektromobily

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detroit 5. decembra (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) a juhokórejská firma LG Chem vytvorili spoločný podnik na výrobu batériových článkov. Ten zainvestuje približne 2,3 miliardy USD (2,07 miliardy eur) do vývoja batérií, a najmä výstavby závodu na batérie pre elektromobily v štáte Ohio. Mal by to byť jeden z najväčších závodov tohto druhu na svete.Ako firmy uviedli, závod, ktorý by mali postaviť neďaleko zatvoreného závodu GM v meste Lordstown na severovýchode štátu Ohio, bude zamestnávať viac než 1100 ľudí. Začiatok výstavby závodu s ročnou kapacitou viac než 30 gigawatthodín je naplánovaný na polovicu budúceho roka.Ako uviedla generálna riaditeľka GM Mary Barraová, závod prispeje k realizácii plánov GM prejsť postupne na elektromobily. Do roku 2023 chce mať firma v portfóliu celkovo 20 modelov elektrických áut.Podľa Barraovej by spomínané batériové články mal využívať aj elektrický pickup GM, s ktorého výrobou sa má začať na jeseň 2021 v závode GM v Detroite-Hamtramcku. Ako dodala, časom by tento závod mal dodávať na trhFirma GM a LG Chem budú okrem toho spolupracovať aj na batériovej technológii. Cieľom je zníženie nákladov na budúce elektrické vozidlá od General Motors.