Gnabry presvedčil Bayern o kvalite, Hoeness: Príjemné prekvapenie

Serge Gnabry, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 23. apríla (TASR) - Príchod futbalistu Sergea Gnabryho do Bayernu Mníchov sprevádzali od začiatku pochybnosti. Bavori ho kúpili pred dvoma rokmi z Werderu Brémy a vzápätí poslali na hosťovanie do Hoffenheimu. Mnohí si kládli otázku, či má dostatočnú kvalitu, aby sa presadil v Bayerne.V tomto ročníku 23-ročný krídelník odpovedal. Prepracoval sa do základnej zostavy, odohral celkovo 36 zápasov a strelil 12 gólov. Najnovšie sa dočkal pochvaly aj od prezidenta klubu Uliho Hoenessa.citovala Hoenessa agentúra dpa.Na nemeckého reprezentanta zrejme čaká ešte viac zodpovednosti. Arjen Robben má už svoj vek a trápia ho časté zranenia a Franck Ribery avizoval odchod z Mníchova. Navyše, prestupový cieľ Callum Hudson-Odoi z Chelsea utrpel v pondelok vážne zranenie achilovky, ktoré ho vyradí na dlhší čas z hry. Bayern kúpil z Atletica Madrid krajného obrancu Lucasa Hernandeza, ktorý sa zotavuje po operácii kolena a je otázne, či budú Mníchovčania riskovať nákup ďalšieho zraneného hráča.