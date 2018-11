Goldman Sachs očakáva veľké spomalenie ekonomiky USA v 2. polroku 2019

Americká veľkobanka Goldman Sachs - archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 19. novembra (TASR) - Banka Goldman Sachs predpokladá, že ekonomika USA sa v 2. polroku 2019 výrazne spomalí, keďže americká centrálna banka (Fed) pokračuje vo zvyšovaní úrokových sadzieb a pozitívny vplyv zníženia daní slabne.uviedol hlavný ekonóm Goldman Sachs Jan Hatzius.Banka počíta v poslednom kvartáli tohto roka s expanziou na úrovni 2,5 % po zvýšení hrubého domáceho produktu (HDP) o 3,5 % v 3. štvrťroku. Reálne by mal HDP potom opäť stúpnuť o 2,5 % v prvých troch mesiacoch budúceho roka, a potom by sa v ďalších kvartáloch malo tempo rastu postupne spomaľovať na 2,2 % v 2. štvrťroku a 1,8 %, respektíve 1,6 % v 3. a 4. kvartáli.Goldman Sachs očakáva, že Fed v decembri opäť zvýši úrokové sadzby, a potom v budúcom roku štyrikrát. Inflácia by totiž na konci budúceho roka mala dosiahnuť 2,25 % z dôvodu ciel a nárastu miezd. Banka dodala, že rast cien môže byť ešte vyšší.Banka však nepočíta v blízkej budúcnosti s poklesom ekonomiky.uviedol Hatzius. Dodal, že vrátane budúceho roka by to mohlo byť najdlhšie obdobie rastu ekonomiky USA a že ani v nasledujúcich rokoch nie je recesia základným scenárom banky.