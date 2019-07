Golfista Sabbatini je krôčik od účasti na olympijských hrách

Na snímke profesionálny golfista Rory Sabbatini počas tlačovej konferencie k svojej účasti na Slovak Championship Open 2019 v Penati Golf Resort 15. júla 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 15. júla (TASR) - Reprezentant Slovenska v golfe Rory Sabbatini má výrazne našliapnuté smerom k účasti na olympijských hrách v Tokiu 2020. V olympijskom rebríčku sa nachádza na 35. mieste, na OH sa kvalifikuje najlepších šesťdesiat. Sabbatiniho čaká už tento týždeň (18. - 21. júla ) štart na najstaršom z major turnajov The Open, v septembri nevynechá ani Slovak Championship Open, ktorý sa uskutoční v Penati Golf Clube.Jeho najlepším výsledkom v roku 2019 sú zatiaľ dve tretie miesta z podujatí PGA - v tímovej súťaži s Američanom Brianom Gayom v Louisiane a medzi jednotlivcami pred dvomi týždňami v Detroite. Konštantnými výkonmi si už dávnejšie zaistil účastnícku kartu na štarte budúcoročnej PGA Tour.povedal Sabbatini na pondelňajšej tlačovej konferencii v Bratislave.Viceprezident Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) Rastislav Antala k umiestneniam Sabbatiniho dodal:Antala vysvetlil, ako olympijská kvalifikácia funguje.Rodený Juhoafričan verí, že na OH nebude chýbať, pretože v Japonsku je golf mimoriadne obľúbený.Sabbatini prišiel na Slovensko vo štvrtok. Po niekoľkých tréningoch nabral v pondelok popoludní smer Severné Írsko, kde ho čaká štart na najstaršom z major turnajov The Open. Pôvodne na ňom nemal hrať, bol prvým náhradníkom. Američan Kevin Na sa však zranil a tak jeho miesto zaujal Sabbatini. Po turnaji sa vráti späť na Slovensko.uviedol Antala.Štyridsaťtriročný Sabbatini vlastní slovenský pas od decembra vlaňajšieho roka. Novú krajinu reprezentoval po prvý raz v januári v PGA Tour na turnaji Sony Open na Havaji, kde skončil na 33. mieste.uzavrel prezident Slovenskej golfovej asociácie Tomáš Stoklasa.