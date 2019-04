Golfista Sabbatini s Gayom na Zurrich Classic na konečnom 3. mieste

Slovenský reprezentant v golfe Rory Sabbatini, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Avondale 29. apríla (TASR) - Slovenský reprezentant Rory Sabbatini spoločne s Američanom Brianom Gayom obsadili po záverečnom 4. kole golfového turnaja Zurich Classic of New Orleans konečné delené tretie miesto. Na podujatí PGA Tour dosiahli bilanciu 267/-21 a na víťazné španielsko-americké duo Jon Rahm a Ryan Palmer stratili 5 úderov (262/-26).Na druhom mieste skončili Španiel Sergio Garcia s Tommym Fleedom (265/-23) a vedľa slovensko-amerického páru sa na pódium postavili aj Juhokórejčan Kyoung-Hoon Lee s Američanom Mattom Everym.Zurich Classic sa od roku 2017 hrá vo formáte dvojčlenných družstiev. Zúčastňujú na ňom najlepší dostupní hráči svetového rebríčka, ktorí si k sebe vyberú spoluhráča. Prvé a tretie kolo sa hrajú fourball (best ball), druhé a štvrté kolo foursome (alternate shot).