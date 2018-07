Golfistky SR na ME družstiev opäť pokorili historické maximum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Murhof 15. júla (TASR) - Slovenské golfistky dosiahli na majstrovstvách Európy družstiev v rakúskom Murhofe historicky najlepšie umiestnenie. Vlaňajšie maximum, ktorým bolo 15. miesto, vylepšili o tento rok jednu priečku a skončili štrnáste.Na ženskom kontinentálnom šampionáte sa zúčastnilo devätnásť družstiev, každé reprezentovalo šesť golfistiek. Prvé dva dni v Murhofe patrili kvalifikácii. Po súčte individuálnych výkonov z dvoch hier každej hráčky sa družstvá rozdelili do troch skupín. Najlepšia osmička bojovala o medaily, ďalších osem výberov v B-skupine hralo o umiestnenie na 9. až 16. mieste a zvyšné tri v C-skupine o 17. až 19. pozíciu.Slovenky, v zložení Anika Bolčíková, Natália Hečková, Rebecca Hnidková, Laila Hrindová, Lea Klimentová a Sára Zrníková, sa po kvalifikácii ocitli na 16. priečke s celkovým počtom 745 úderov, čím si zabezpečili účasť v B-skupine majstrovstiev Európy.povedal viceprezident Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) a šéf reprezentačného úseku Rastislav Antala.V B-skupine dostali Slovenky do 1. kola súbojov o umiestnenie Španielky. Favorizované súperky síce zvíťazili jasným pomerom (4,5:0,5), no po dramatickom priebehu. Niektoré vzájomné stretnutia rozhodli až lepšie zvládnuté posledné jamky. V ďalšom dueli nastúpili slovenské reprezentantky proti Švajčiarkam. Zápas za stavu 2:2 strhla na slovenskú stranu Anika Bolčíková, keď v strhujúcom závere súboja s Elenou Moosmannovou vyhrala 17. aj 18. jamku. V súboji o konečné 13. miesto nastúpili Slovenky v sobotu proti Škótkam.pokračoval Antala.Kontinentálny šampionát v rakúskom Murhofe, ktorý sa nachádza 40 km od Grazu a ME ženských družstiev hostil po roku 2011 druhýkrát v histórii, sa uskutočnil v príjemnom letnom počasí. Reprezentácie mali ideálne podmienky na golf.dodal Antala.