Golfistom SR sa na MEJ neušla postupová miestenka do elitnej kategórie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 23. septembra (TASR) - Slovenským golfistom sa na tímových majstrovstvách Európy juniorov nepodarilo postúpiť z II. divízie do elitnej kategórie. K získaniu postupovej miestenky pritom boli blízko, nezvládli však záverečné súboje o 3. miesto s islandskými rovesníkmi. Okrem ostrovanov si postup medzi kontinentálnu elitu vybojovali Portugalčania a Nóri.Podujatie sa uskutočnilo na ihrisku golfového klubu Pannónia, nachádzajúceho sa 50 km západne od Budapešti. Vo výbere Slovenska figurovali Matúš Brezovský, Matej Babic, Lukáš Gabura, Pavol Mach, Jakub Plech a Lukáš Zušťák. V úvodných dvoch kvalifikačných kolách zahrali dovedna 723 úderov, s ktorými obsadili štvrtú priečku, zaisťujúcu účasť v semifinále. Slovenský tím potiahli Babic s Machom, ktorí sa v tabuľke najlepších individuálnych výkonov umiestnili na piatej, respektíve šiestej pozícii.V semifinále čakali na slovenských reprezentantov suverénni Nóri. So severskými rovesníkmi hrali vyrovnané partie – dve štvorhry a päť dvojhier. Za stavu 3:3 absolvoval Matej Babic dramatický duel, ktorý musela rozhodnúť až play-off jamka. V prvom rozstrelovom pokuse slovenský reprezentant neuspel, čo znamenalo prehru 3:4. V zápase o tretie miesto tak bojovali Slováci o záverečnú postupovú miestenku do elitnej kategórie. Po prehre 1:6 s Islandom ju napokon nezískali, jediný bod pre naše farby vybojoval v singlovom zápase Pavol Mach.povedal viceprezident Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) a šéf reprezentačného úseku Rastislav Antala.