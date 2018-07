Golovin prestúpi z CSKA Moskva do AS Monaco

Španielsky hráč Koke (vpravo) a hráč Ruska Alexander Golovin v súboji o loptu v zápase osemfinále MS 2018 Španielsko - Rusko v Moskve 1. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 26. júla (TASR) - Ruský futbalový reprezentant Alexander Golovin smeruje z CSKA Moskva do AS Monaco. Podľa Sport Express by v prípade úspešnej zdravotnej prehliadky mohli prestup v hodnote 30 miliónov eur oficiálne skompletizovať vo štvrtok večer.Dvadsaťdvaročný stredopoliar, ktorý skóroval v otváracom stretnutí MS 2018 proti Saudskej Arábii, podpíše zmluvu na päť rokov s ročným príjmom približne dva milióny eur. Účastník najvyššej francúzskej súťaže získal jeho služby v konkurencii FC Chelsea a Juventusu Turín.povedal viceprezident AS Vadim Vasiljev pre sport-express.ru.