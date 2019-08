Gombos postúpil do štvrťfinále turnaja ATP vo Washingtone

Na snímke slovenský tenista Norbert Gombos odvracia úder Maďara Atillu Balásza vo finále dvojhry na antukovom challengeri Bratislava Open v Bratislave, 23. júna 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

dvojhra - osemfinále:

Norbert GOMBOS (SR) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 1:6, 6:3, 7:6 (4),

Nick Kyrgios (Austr.) - Jošihito Nišioka (Jap.) 6:2, 7:5

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 2. augusta (TASR) - Slovenský tenista Norbert Gombos sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP vo Washingtone. V osemfinále ako lucky loser zdolal Srba Miomira Kecmanoviča po trojsetovej bitke 1:6, 6:3, 7:6 (4). V dueli o postup do semifinále nastúpi v noci na sobotu SELČ proti Austrálčanovi Nickovi Kyrgiosovi, s ktorým ma bilanciu 0:1. V roku 2017 s ním prehral vo štvrťfinále podujatia v Marseille 3:6, 3:6.Gombos sa do hlavnej súťaže vo Washingtone dostal po odstúpení Kevina Andersona z Juhoafrickej republiky. Ten mal v úvodnom kole voľný žreb a z turnaja sa odhlásil pred stredajším súbojom 2. kola pre bolesť v pravom kolene. Slovenský daviscupový reprezentant ponúknutú šancu využil. Po zisku skalpu Francúza Adriana Manarina si poradil aj s Kecmanovičom a po druhý raz v kariére postúpil na 500-kovom podujatí ATP Tour medzi elitnú osmičku,povedal pre TASR Gombos, ktorý sa v onlajn vydaní svetového rebríčka ATP Entry posnul už na 118. miesto.