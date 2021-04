Gombos zdolal v španielskej Marbelle nasadenú osmičku a postúpil do štvrťfinále

aktualizované 7. apríla, 16:42



Duel mohol ukončiť už skôr

Gombos bol s výkonom spokojný

7.4.2021 (Webnoviny.sk) -Slovenský tenista Norbert Gombos na turnaji ATP v španielskej Marbelle postúpil do štvrťfinále dvojhry mužov.Tridsaťročný rodák z Galanty v stredajšom súboji 2. kola zdolal nasadenú osmičku Federica Delbonisa z Argentíny po viac ako trojhodinovom boji 5:7, 7:6 (4), 7:6 (1). Súboj trval spolu až 202 minút. Gombosa vo štvrťfinále čaká víťaz neskoršieho duelu Albert Ramos-Viňolas (Šp.-4) - Ričardas Berankis (Lit.).Slovenský tenista v stredu prehral prvý set 5:7 napriek tomu, že v ňom po dvoch brejkoch viedol 3:0. Potom však stratil tri zo štyroch svojich podaní. V druhom sete obaja súperi prišlo o podanie trikrát a rozhodovať sa muselo v tajbrejku, v ktorom Gombos využil na pokračovanie v zápase druhý setbal.V treťom sete slovenský hráč ani raz neprehrával. Z náskoku 3:0 však neskôr bolo 4:4, Delbonis potom dorovnal aj na 5:5 a 6:6. Tajbrejk však opäť patril reprezentantovi SR, ktorý v ňom súperovi povolil iba jednu loptičku a na postup ďalej využil hneď prvú príležitosť za stavu 6:1. Predtým mal šancu ukončiť duel aj v dvanástej hre tretieho setu pri servise súpera, ale Argentínčan mečbal odvrátil."Som veľmi šťastný a spokojný s mojim dnešným vystúpením. Po dlhšej dobe konečne zažívam pozitívne vibrácie. V tejto sezóne som ťahal nepríjemnú šnúru prehier. Vážim si postup do štvrťfinále, zdolal som veľmi dobrého súpera, akým Federico bezpochyby je. Na kurte som sa cítil veľmi dobre, konečne som hral pred publikom. Ďakujem divákom za podporu, veľmi si to vážim. Turnaj v Marbelle je na vysokej úrovni, všetko je skvele pripravené. Cítim sa tu veľmi dobre a túto pohodu prenášam aj na kurt. Verím, že mi to vydrží aj v ďalšom priebehu turnaja," povedal Gombos podľa webu Slovenského tenisového zväzu.Gombosovi v aktuálnom rebríčku ATP patrí 99. priečka, no po druhom víťazstve v Marbelle už má istotu prieniku minimálne na 92. miesto. Jeho kariérnym maximom je 80. pozícia z októbra 2017.