Goodyear skúma sneh

Foto: Goodyear UltraGrip Perfomance+ Foto: Goodyear UltraGrip Perfomance+

Foto: Goodyear Foto: Goodyear

Foto: Goodyear Foto: Goodyear

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. októbra (OTS) - Napriek tomu majú všetky snehové vločky niečo spoločné: šesť vrcholov, alebo presnejšie šesťuholníkovú súmernosť. Prečo? Pretože molekuly vody sa vždy usporadúvajú pod uhlom 60 alebo 120 stupňov. Popredný svetový výrobca pneumatík Goodyear si dal za cieľ tento zázrak prírody preskúmať do detailu. V jeho vysoko špecializovanom snehovom laboratóriu výskumníci skúmajú interakciu medzi snehom a pneumatikami, aby mohli ďalej zlepšovať možnosti jazdy v zime.Sneh sa vyskytuje v mnohých rôznych formách. Škóti majú pre sneh dokonca 421 rôznych označení. Skutočnosť je taká, že sneh neustále mení stav, pretože jednotlivé snehové kryštály sa na miestach svojho dotyku rozrastajú. Tento fyzikálny proces sa nazýva spekanie. Kým suchý prachový sneh váži 30 kg na každý meter kubický, zhutnený starý sneh na zemi môže dosiahnuť hmotnosť až 500 kg na meter kubický a pevný sneh (firn) dokonca 800 kg na meter kubický. Fascinujúce štúdium snehu tesne súvisí s hlavným odborom výskumu, ktorým je vývoj zimných pneumatík. Sneh môže byť veľmi premenlivý, taká je preto aj jazda po zasneženej ceste. A štruktúra snehu výkonnosť pneumatík priamo ovplyvňuje.Ak ide vozidlo po zasneženej ceste, proces spekania spôsobuje, že sa sneh na pneumatiku lepí. V závislosti od podmienok snehu viac či menej priľne na behúni. Tento jav sa dá ľahko pozorovať. Ak ide vozidlo po čerstvo napadanom snehu, pokrýva sa ním celá pneumatika. Na ujazdenom snehu sneh zostáva len v dezénových drážkach behúňa, takže behúň je čierny a biely. A keď už je sneh tvrdý a zatuhnutý, na behúň sa vôbec nelepí a pneumatika zostáva čierna. Túto interakciu medzi snehom a pneumatikou ovplyvňujú tiež ďalšie faktory ako teplota vzduchu a rýchlosť jazdy.V praxi zimné pneumatiky na snehu podávajú najlepší výkon, ak sú všetky ich záberové hrany odkryté. Pokiaľ sa na pneumatike nelepí sneh, nespočetné zárezy behúňa fungujú ideálne. Prémiové zimné pneumatiky s rozmerom 205/55R16 ako Goodyear UltraGrip 9+ majú viac ako 2500 špeciálne navrhnutých priečnych drážok pre optimálny záber. Porozumenie fyzike snehu a jeho interakcii s pneumatikami tak má pre vývoj zimných pneumatík zásadný význam.Ako jeden z popredných svetových výrobcov pneumatík Goodyear do ďalšieho vývoja svojich zimných pneumatík významne investuje. Jeho ambiciózny vývojový tím skúma vlastnosti snehu až do najmenších detailov v špičkovo zariadenom snehovom laboratóriu, ktoré na tento účel nedávno otvoril vo svojom luxemburskom centre Goodyear Research Center. "" vysvetľuje, vedúci tímu aplikovanej technológie fyzikálnych meraní. Veľmi rozsiahle výskumné aktivity začínajú výrobou snehových kryštálov v rôznych formách. Inžinieri potom vzorky snehu analyzujú za použitia mikro-počítačovej tomografie a pomocou moderného softvéru vytvárajú poučné 3D modely jednotlivých vzoriek. "," hovorí. Okrem toho fyzici rôzne typy snehu kombinujú, aby nasimulovali podmienky zasneženej vozovky. Pri použití meracích zariadení, ako napríklad tribometer, potom materiáloví inžinieri intenzívne skúšajú trenie pneumatík na snehu s cieľom zdokonaľovať gumovú zmes, profil a usporiadanie priečnych drážok pneumatík. Získané laboratórne výsledky skvele dopĺňajú poznatky skúšobných vodičov, ktorí nové pneumatiky testujú v praxi na zimných okruhoch vo Švajčiarsku, Škandinávii a na Novom Zélande. Laboratórne a praktické vedomosti potom smerujú priamo do vývoja pneumatík Goodyear UltraGrip.Výsledky nezávislých testov zimných pneumatík už niekoľko desaťročí potvrdzujú vysokú úroveň úžitkových vlastností pneumatík radu Goodyear UltraGrip. Aj v najnovšom teste zimných pneumatík pre sezónu 2019 nemecký automobilový magazín auto motor und sport vyhlásil pneumatiky Goodyear UltraGrip Performance+ za víťaza testu. Rovnako ako Goodyear UltraGrip 9+ táto novinka ponúka zdokonalenú zmes. Špeciálny plastifikátor na báze živice a rastlinných olejov zaisťuje, že si pneumatiky uchovávajú pružnosť i za nízkych teplôt. To spolu so sofistikovaným dezénom a inovatívnymi 3D priečnymi drážkami zaisťuje, že zimné pneumatiky UltraGrip ponúkajú optimálnu priľnavosť a pohodlie za akýchkoľvek zimných podmienok - na snehu, na ľade, na mokrých i suchých komunikáciách.Ďalšie zaujímavé fakty o snehu môžete nájsť na stránke alebo v zábavnom zimnom teste na Facebooku spoločnosti Goodyear.