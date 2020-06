Google chce podporovať kvalitnú žurnalistiku, niektorým vydavateľom bude platiť za spravodajský obsah

Dohoda Googlu a niektorých médií

Napäté vzťahy pre kompenzácie

25.6.2020 - Spoločnosť Google začne platiť niektorým vydavateľom za ich spravodajský obsah. Ako vo štvrtok oznámila, bude to robiť v rámci licenčného programu zameraného na "vysokokvalitný obsah", ktorý spustí ešte tento rok.Program začne s miestnymi a národnými publikáciami v Nemecku, Austrálii a Brazílii, a "čoskoro pribudnú ďalšie", uviedol v blogu viceprezident Googlu pre produktový manažment Brad Bender. Podľa jeho slov je to "dôležitý krok vpred" pre to, ako bude spoločnosť podporovať vysokokvalitnú žurnalistiku.Články z programu budú dostupné v službách Správy a Objaviť. Google tiež zaplatí za to, aby mali používatelia možnosť prečítať inak platené články.Prvé mediálne spoločnosti, s ktorými sa Google dohodol, sú nemecké Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, Tagesspiegel a Rheinische Post, austrálske Schwartz Media, The Conversation, Private Media a Solstice Media a brazílske Diarios Associados a A Gazeta.Medzi technologickou spoločnosťou a médiami dlho panujú napäté vzťahy pre kompenzácie. V apríli francúzsky regulačný orgán pre hospodársku súťaž nariadil Googlu zaplatiť vydavateľom za používanie úryvkov ich obsahu.Austrália zase predstavila plány na to, aby spoločnosť zaplatila spravodlivé kompenzácie za novinársky obsah, ktorý získava zo spravodajských médií.