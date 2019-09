Google investuje ďalšie 2 mld. eur do európskych dátových centier

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 20. septembra (TASR) - Google v najbližších dvoch rokoch investuje ďalšie 3 miliardy eur do rozšírenia svojich dátových centier v Európe. V piatok to povedal výkonný riaditeľ koncernu Sundar Pichai.Z tohto balíka pripadá pätina alebo 600 miliárd eur na rozšírenie fínskeho dátového centra v meste Hamina. Tým sa zvýši celková investícia Google v lokalite na 2 miliardy eur, uviedol fínsky premiér Antti Rinne na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom Google.dodal.Google už investoval v meste Hamina 800 miliónov eur, kde premenil starú papiereň na dátové centrum. V máji americký koncern oznámil investíciu ďalších 600 miliónov eur do nového dátového centra v lokalite. Ďalšie európske dátové centrá Google sú v Holandsku, Írsku a Belgicku.Podľa Pichaia rozšírenie dátových centier zvýši celkové investície Google do európskej internetovej infraštruktúry od roku 2007 na 15 miliárd eur.