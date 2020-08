Google môže obmedziť v Austrálii bezplatné služby, dôvodom sú nové plány austrálskej vlády

List obsahuje údajne nesprávne informácie

Google bojuje na viacerých frontoch

17.8.2020 - Spoločnosť Google v pondelok varovala, že plány austrálskej vlády, ktorá chce, aby digitálne giganty platili za spravodajský obsah, ohrozujú bezplatné služby pre Austrálčanov. Zároveň by podľa nej mohli viesť k tomu, že mediálne organizácie budú dostávať ich dáta.Google varoval Austrálčanov v otvorenom liste, ktorý zverejnil týždeň pred verejnými konzultáciami o návrhoch zákonov, na základe ktorých by spolu s Facebookom platili za správy z komerčných mediálnych spoločností na ich platformách.Navrhovaná legislatíva "by nás donútila poskytnúť vám dramaticky horšie vyhľadávanie Google a YouTube, mohla by viesť k odovzdaniu vašich dát veľkým spravodajským podnikom a ohrozila by bezplatné služby, ktoré v Austrálii používate," vyhlásila výkonná riaditeľka Googlu pre Austráliu a Nový Zéland Mel Silva.Predseda Austrálskej komisie pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľov (ACCC), ktorá dané zákony navrhla, Rod Sims, sa na margo listu Googlu vyjadril, že obsahuje nesprávne informácie."Spoločnosť Google nebude povinná účtovať Austrálčanom poplatky za používanie svojich bezplatných služieb, ako sú Vyhľadávanie Google a YouTube, pokiaľ sa tak nerozhodne urobiť. Google nebude musieť zdieľať žiadne ďalšie údaje používateľov s austrálskymi spravodajskými firmami, pokiaľ sa tak nerozhodne," vyjadril sa Sims v stanovisku.Google sa neskôr vyjadril, že jeho bezplatné služby sú v Austrálii v ohrození, pretože sa nedá s navrhovanou legislatívou pracovať. Aby Austrálčania za ne platili, firma v úmysle nemá. Navrhované zákony tiež podľa Googlu od neho vyžadujú, aby poskytoval používateľské dáta vo väčšom rozsahu, ako je súčasná úroveň medzi Googlom a spravodajskými vydavateľmi.Technologický gigant "bojuje" s ACCC na viacerých frontoch. Minulý mesiac komisia voči Googlu podnikla právne kroky za údajné zavádzanie majiteľov účtov o využívaní ich osobných dát.Firma podľa ACCC uviedla do omylu milióny Austrálčanov, aby získala ich súhlas a viac osobných informácií, ktoré Google zhromažďuje o internetovej aktivite s cieľom prispôsobiť reklamu pre používateľov. Google obvinenia popiera.