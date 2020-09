Google pomôže slovenským firmám s digitalizáciou, projekt uvítala aj ministerka Remišová

Oživenie biznisu cez online nástroje

Bezplatné vzdelávanie

22.9.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Google pomôže s digitalizáciou slovenským firmám. Do konca roka 2021 chce naučiť ďalších 50-tisíc slovenských spoločností a jednotlivcov lepšie využívať internet na rast svojho podnikania, nájdenie práce či rozvoj kariéry.Pod záštitou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a v spolupráci s ďalšími partnermi chce Google v prvej fáze pomôcť malým a stredným podnikom oživiť svoj biznis pomocou online nástrojov.„Vítam tento projekt, ktorého cieľom je pomôcť malým a stredným podnikateľom zvýšiť potenciál ich podnikania. Koronavírus zmenil mnohé veci, ktoré fungovali ešte pred pár mesiacmi. Dnes si už aj menšie podnikateľské subjekty naplno uvedomili potrebu svojej prítomnosti v online priestore,“ uviedla vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová Ako doplnil šéf slovenského Googlu Rasťo Kulich, firmy, ktoré dokázali reagovať na zmenu nielen vďaka kvalitnej infraštruktúre, ale aj potrebným digitálnym zručnostiam dokázali krízovú situáciu zvládnuť lepšie."No mnoho spoločností stále netuší, ako na to, a preto im chceme pomôcť prostredníctvom užitočných nástrojov a bezplatným vzdelávaním,“ povedal.Cieľom nového vzdelávacieho programu je poskytnúť podnikom praktické návody, ako využiť internet pre rast svojho biznisu. Spoločnosti sa v rámci neho naučia ako byť dohľadateľný online, získajú praktické návody, ako predávať online, expandovať do zahraničia a efektívne spolupracovať.Ďalším nosným projektom pomoci slovenským firmám je spustenie programu, ktorý je určený pre pokročilejších podnikateľov so zameraním na akceleráciu ich biznisu. Okrem vzdelávania získajú zapojení podnikatelia aj individuálne biznis konzultácie s odborníkmi.