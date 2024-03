Gorenje prináša už 74 rokov jednoduchší život!

V apríli sa vám môžu splniť priania

Gorenje znamená viac ako spotrebiče: je súčasťou rodiny

Pohľad späť, pohľad do budúcnosti a radosť z EHF EURO 2024

S jasnou víziou budúcnosti

28.3.2024 (SITA.sk) -Spoločnosť Gorenje je dnes jedným z najväčších medzinárodných výrobcov malých a veľkých domácich spotrebičov s výnimočným dizajnom a skvelými funkciami, ktoré spríjemňujú a zjednodušujú každodenný život v domácnostiach takmer 100 krajín sveta.Gorenje oslavuje svoje narodeniny 5. apríla, oslava však nebude trvať len jeden deň. Počas prvej polovice apríla budú prebiehať súťaže o výrobky Gorenje pre jednoduchší život – stačí pozerať sociálne siete spoločnosti Gorenje. V skutočnosti sa mnohým ľuďom splnia hneď dve želania - získajú skvelé spotrebiče zadarmo a naplní sa aj často opakované úslovie, ktoré určite poznáte z domova aj vy: ono "SA TO" urobí. Pretože "SA" o to postará niekto iný.Technologicky vyspelé, úsporné a dizajnové spotrebiče Gorenje sú pripravené riešiť každodenné úlohy. Dávajú tak silu sústrediť sa na to, čo je skutočne dôležité.Či už hovoríme o vstavaných rúrach OptiBake, umývačkách riadu UltraClean, chladničkách GardenFresh alebo práčkach a sušičkách WaveActive, všetky majú jedno spoločné: inovatívne technológie a precízne vyladené funkcie, ktoré zjednodušujú každodennú rutinu. Preto sa skôr ako spotrebičmi stávajú spoľahlivými členmi rodiny, ktorí "SA" o všetko postarajú, bez ohľadu na úlohu.Oslava narodenín je nielen príležitosťou obzrieť sa späť na históriu a dedičstvo značky, ale je to predovšetkým chvíľa pre pohľad do budúcnosti.Tým, čo spája domovy v rôznych krajinách, sú tiež veľké športové podujatia. V tohtoročnom športovom super roku sú to napríklad nedávne majstrovstvá Európy v hádzanej mužov EHF EURO 2024 a nadchádzajúce majstrovstvá Európy v hádzanej žien EHF EURO 2024 - Gorenje je oficiálnym partnerom oboch vrcholných európskych šampionátov. Okrem toho spoločnosť Gorenje už oznámila svoju podporu ME v hádzanej mužov i žien EHF EURO 2026.Spoločnosť Gorenje vie, že budúcnosť patrí inováciám, ktoré sa ľahko a intuitívne používajú, skvelému dizajnu a konektivite. A tiež projektom a aktivitám, ktoré prispievajú k tomu, aby bol svet lepším miestom. Príkladom je nedávne spojenie s neziskovou organizáciou Nedoklubko na podporu predčasne narodených detí. Pretože na jednoduchosti záleží.Informačný servis