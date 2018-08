GP SR: Vo veci vietnamského občana majú právomoc len nemecké orgány

Ilustračná snímka. Foto: TASR Vladimír Benko/MV SR Foto: TASR Vladimír Benko/MV SR

Bratislava 1. augusta (TASR) - Vo veci vietnamského občana, ktorý mal byť neoprávnene zavlečený do svojej krajiny, majú právomoc vykonávať úkony trestného konania zatiaľ len nemecké justičné orgány.uviedla v stredu pre TASR hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrea Predajňová.Podľa jej slov do stredy nebola doručená justičným orgánom SR žiadosť o prijatie trestného oznámenia ani žiadosť o prevzatie trestného stíhania pre konkrétny skutok, trestný čin a vo vzťahu ku konkrétnej osobe, osobám.dodala okrem iného hovorkyňa.Ministerstvo vnútra (MV) SR nemá informácie, že by ktokoľvek zo Slovenska unášal vietnamského občana do zahraničia. V reakcii na medializované informácie, že berlínski vyšetrovatelia už nepochybujú, že bol pri únose použitý slovenský vládny špeciál, to uviedol v utorok (31.7.) hovorca MV Petar Lazarov.O tom, či budú prípad vyšetrovať aj slovenské orgány, musia podľa neho rozhodnúť prokuratúra a polícia, nie rezort vnútra.dodal.pripomenul Lazarov. Slovenská strana jej pritom podľa jeho slov poskytuje súčinnosť.priblížil.