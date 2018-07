GP: Stíhanie pre krivé obvinenie v kauze razie v Moldave je zákonné

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Moldava nad Bodvou/Bratislava 2. júla (TASR) - Dôkazy, na základe ktorých bolo začaté trestné stíhanie skupiny Rómov z Moldavy nad Bodvou za krivú výpoveď, boli získané zákonným spôsobom, a na začatie trestného stíhania a vznesenia obvinenia bol zákonný dôvod. V súvislosti s kauzou policajnej razie v rómskej osade v Moldave nad Bodvou z roku 2013 to uvádza Generálna prokuratúra SR. Pripomína pritom aj rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, podľa ktorého rozsah vykonaných procesných úkonov nasvedčuje tomu, žeTrestné stíhanie sa vedie vo veci krivého obvinenia príslušníkov polície. Rómovia tvrdia, že policajti ich v bezdôvodne a surovo zbili. Zo šiestich obvinených už boli dvaja odsúdení trestným rozkazom, rozhodnutie nie je právoplatné. Čo sa týka samotného policajného zásahu z 19. júna 2013, policajti podľa inšpekcie Ministerstva vnútra SR neprekročili zákon. Mimovládne organizácie ako Equity, European Roma Rights Centre, ETP Slovensko, Amnesty International Slovakia a CVEK nesúhlasia so závermi inšpekcie, s obžalovaním šiestich Rómov, ani s postupom súdu. Tvrdia, že zo zbitých obetí sa stávajú páchatelia.Hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrea Predajňová pre TASR uviedla, že v predmetných trestných veciach krivého obvinenia bolo od decembra 2017 až do januára 2018 doručených na generálnu prokuratúru niekoľko stoviek podaní. Smerovali voči uzneseniam o vznesení obvinenia, pričom vzhľadom na dobu ich podania a štádium prípravného konania boli vyhodnotené ako návrh na uplatnenie mimoriadneho opravného prostriedku.konštatovala v pondelok hovorkyňa GP.V rámci podaní bol podľa nej 26. januára 2018 doručený na GP SR prípis z Amnesty International Slovensko, ktorý obsahoval 531 príloh, individuálnych podaní rôznych osôb.uviedla Predajňová. Viaceré z podaní pritom obsahovali označenie triedy základnej školy a napísané boli detským písmom na listoch vytrhnutých zo školských zošitov.Na objektívne a zákonné realizovanie prípravného konania vo veci zásahu polície poukazujú podľa prokuratúry aj dve rozhodnutia ÚS SR. Ten v auguste a septembri 2017 sťažnosti obvinených odmietol. Uviedol pritom, že