Grünberg: Tento rok sa rozhodne o budúcnosti slovenského Volkswagenu

Bratislava 17. apríla (TASR) - Spoločnosť Volkswagen Slovakia má pred sebou kľúčový rok, počas ktorého sa rozhodne o jeho budúcnosti. Cieľom vedenia spoločnosti, ako uviedol v stredu v Bratislave na stretnutí s médiami predseda predstavenstva VW SK Oliver Grünberg, je uchádzať sa o ďalší model pre bratislavský závod, ktorý by dlhodobo zabezpečil pracovné miesta.Spoločnosť vychádza z programu, ktorý nazvala Plán 2025. Táto iniciatíva spája všetky aktivity VW SK, ktoré pomáhajú zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť spoločnosti pri rozhodovaní o pridelení výroby nového produktu na koncernovej úrovni.zdôraznil šéf VW SK.V bratislavskom závode spoločnosti vyrobili vlani 408.208 vozidiel a 33.640 prevodoviek. V martinskom závode vyprodukovali 33,6 milióna komponentov pre prevodovky, podvozky a motory. V stupavskom závode vyprodukovali takmer 10.000 nástrojov pre výrobu vozidiel.Obrat spoločnosti dosiahol vlani 10,4 miliardy eur a zisk pred zdanením 301 miliónov eur.Spoločnosť vlani exportovala vozidlá do viac ako 150 krajín sveta, najmä do Číny, USA a Nemecka.