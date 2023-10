Granada v Pamplony prehrala, z bezpečnostných dôvodov prišli bez izraelského útočníka

Príspevky na sociálnej sieti

21.10.2023 (SITA.sk) - Útočník izraelskej futbalovej reprezentácie Shon Weissman z bezpečnostných dôvodov nevycestoval s klubom Granada CF na piatkový zápas španielskej La Ligy do Pamplony a nováčik prehral na pôde Osasuny 0:2.Hostia síce oficiálne potvrdili, že 27-ročný Izrelčan zostala v Granade z bezpečnostných dôvodov, no odmietli špecifikovať, či to bolo rozhodnutie samotného klubu alebo odporúčania zo strany španielskych úradov.Podľa médií v Španielsku sa úrady obávali možnej napätej atmosféry zo strany domácich priaznivcov, údajne ich rozhnevali príspevky izraelského útočníka na sociálnych sieťach v súvislosti s násilím v Pásme Gazy, ktoré sa rozpútalo po útoku Hamasu na izraelské územie v sobotu 7. októbra. Weissman medzičasom vymazal všetky príspevky.Izraelský reprezentačný útočník pôsobí v Španielsku od roku 2020, keď z rakúskeho Wolfsberger prestúpil do Valladolid. V minulej sezóne ešte počas hosťovania pomohol Granade k návratu medzi domácu elitu, od leta 2023 je už kmeňovým hráčom andalúzskeho klubu. V aktuálnom ročníku ešte zasiahol v La Lige do dvoch súbojov Granady.V izraelskej reprezentácii odchovanec tímu Maccabi Haifa absolvoval debut v septembri 2019 a odvtedy odohral v najcennejšom drese 31 stretnutí, dosiahol v nich 5 presných zásahov.Futbalisti Granady v tejto sezóne najvyššej španielskej súťaže v doterajších 10 dueloch získali iba šesť bodov a v priebežnej tabuľke im patrí predposledná 19. priečka.