Granlund chce v zápase proti Kanade zažiť opäť majstrovský pocit zo Slovenska, MS sú vo Fínsku veľkou udalosťou

29.5.2022 (Webnoviny.sk) - Fínsky hokejový útočník Mikael Granlund pred nedeľňajším finále na domácom svetovom šampionáte proti Kanade (začiatok o 19.20 h SELČ) túži opäť zažiť majstrovský pocit, aký okúsil pred 11 rokmi na Slovensku. Kým vtedy to bol ešte tínedžer, teraz patrí k skúseným harcovníkom v mužstve Suomi."Už je to 11 rokov, ale tento rok máme šancu," uviedol na webe Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) 30-ročný zakončovateľ tímu zámorskej NHL Nashville Predators , ktorý absentoval pri fínskej "zlatej" radosti v roku 2019, zhodou okolností taktiež na Slovensku.Granlund tvrdí, že majstrovstvá sveta sú vo Fínsku veľká udalosť. Keď jeho rodná krajina v roku 1995 premiérovo v histórii získala titul majstra sveta, mal vtedy tri roky. Na ďalší takýto úspech čakali Fíni dlhých 16 rokov a pričinil sa oň i vtedy 19-ročný mladík, ktorý v semifinále ohúril hokejový svet drzou "lakrosovou parádou" do siete Ruska."Bol to veľký gól, no o to väčšie bolo, že sme získali zlato. Bolo úžasné, že som mohol byť súčasťou toho. Videl som šťastných ľudí, ktorí boli hrdí na to, že sú Fíni. Dúfam, že ten pocit zažijem znova," zaželal si Granlund pred nedeľňajším finále.Hneď, ako Predators vypadli v play-off NHL, vedel, že chce pomôcť Fínsku na majstrovstvách sveta. "Pre mňa je veľká česť hrať za Fínsko. Cítim tú najväčšiu hrdosť, keď na sebe môžem mať tento dres," zakončil Mikael Granlund, ktorý v doterajšom priebehu tohtoročného šampionátu zaznamenal tri góly a päť asistencií.