Grantová výzva Kresťanské umenie vo verejnom priestore pozná podporených umelcov

"Moderné divadlo v ruinách františkánskeho kláštora na Katarínke" - divadelné predstavenie režisérky Kataríny Valábek.

"Pre nás život smrťou nekončí" - zhotovenie audio nahrávky a klipu skladby "Už nechávam ťa ísť” a prezentácia na koncertoch, autorka: Monika Ližbetin

"Umelecká výstava série kresieb s názvom 'Boj o Cnosť'" - výstava kresieb mladého autora Samuela Riníka



15.11.2023 (SITA.sk) - Nadácia Fides et Ratio ohodnotila žiadosti a pridelila prostriedky v rámci svojej prvej grantovej výzvy na podporu kresťanského umenia v rámci Roku kresťanskej kultúry. Táto výzva bola vyhlásená s cieľom podporiť umelcov a umelecké projekty, ktoré by kreatívne vyjadrili kresťanské posolstvo a priniesli ho do verejného priestoru."Kultúra národa je širší pojem ako umenie, no práve krása v umení pohýna človeka k dobru. Preto je nutné podporovať hodnotné umelecké diela, zvlášť kresťanské, ktoré človeka dvíhajú od zeme k Bohu,” povedal Jozef Filko, správca Nadácie Fides et Ratio.Výzva bola otvorená od 5. júla do 15. septembra 2023 a celkovo prilákala 32 kvalitných žiadostí. "Potešilo nás množstvo nápadov a projektov, ktoré prišli od talentovaných umelcov a neziskových organizácií, ktoré sa angažujú v rôznych oblastiach umenia na Slovensku,” dodal Filko."Z 32 prijatých projektov boli komisiou vybrané tri, ktoré budú podporené finančnými prostriedkami. Tieto projekty boli vybrané na základe niekoľkých kritérií, vrátane umeleckej hodnoty a originality, relevancie umiestnenia vo verejnom priestore či súladu s víziou Nadácie Fides et Ratio,” dodal Boris Bartho, predseda správnej rady Nadácie.Ocenenými projektmi sú:Spolu 5000,- eur bude rozdelených medzi tri víťazné projekty. Nadácia Fides et Ratio je presvedčená, že tieto projekty budú mať pozitívny vplyv na kultúru a verejný život na Slovensku.Speváčka Monika Ližbetin k poskytnutej podpore uviedla: "Som naozaj dojatá, že môžem aj takouto formou šíriť posolstvo lásky, viery a nádeje, spôsobom mne najbližším - hudbou. Verím, že sa moja tvorba, ktorá sa do verejného priestoru má možnosť dostávať aj vďaka financiám získaným vo vami vyhlásenej výzve, dotkne sŕdc poslucháčov a zarezonuje v ich dušiach. Myslím, že najmä v týchto časoch je nesmierne potrebné šíriť dobro, porozumenie, lásku - všetko to, čomu nás učí sám Ježiš.”"Mrzí nás, že sme pre obmedzené finančné zdroje zatiaľ nemohli podporiť množstvo talentovaných žiadateľov, ktorí sa do výzvy zapojili. Veríme, že aj vďaka našim malým i väčším donorom budeme môcť v budúcnosti spolupracovať aj s ďalšími umelcami a neziskovými organizáciami, ktoré s nami zdieľajú vášeň pre kresťanskú kultúru a umenie,” dodal Juraj Šúst, člen správnej rady nadácie.Informácie o výstupoch realizácie projektov v rámci výzvy "Kresťanské umenie vo verejnom priestore" budú postupne pribúdať na webovom sídle nadácie www.nfr.sk Informačný servis