 Pondelok 26.1.2026
 24hod.sk    Ekonomika

26. januára 2026

Granty v tomto roku nemôže získať hocikto, podľa odborníka sú však na stole stovky miliónov eur


Súkromné spoločnosti, samosprávy a neziskový sektor sa môžu aj v tomto roku zapojiť do grantových výziev. Pripravené sú pre nich stovky miliónov eur určené na podporu modernizácie ekonomiky, digitálnej ...



peniaze 676x451 26.1.2026 (SITA.sk) - Súkromné spoločnosti, samosprávy a neziskový sektor sa môžu aj v tomto roku zapojiť do grantových výziev. Pripravené sú pre nich stovky miliónov eur určené na podporu modernizácie ekonomiky, digitálnej transformácie, zelených projektov či tvorbu pracovných miest. Ako vysvetľuje odborník na dotácie a granty Juraj Zelinka z GrantExpert.sk, najviac príležitostí budú mať malé a stredné podniky, pre ktoré je nastavená väčšina výziev.

Tento rok bude iný


V porovnaní s rokmi 2024 a 2025 bude tento rok iný najmä v štruktúre zdrojov. Klasických eurofondových výziev z Programu Slovensko so sumou zhruba 380 miliónov eur na rok 2026 bude menej, keďže vrchol programového obdobia 2021 až 2027 je už pomaly za nami. Neznamená to však menej peňazí.

Vidíme výrazný posun k iným zdrojom financovania. Pribúdajú rôzne kaskádové granty a schémy z európskych iniciatív, ktoré sú často dostupnejšie a menej administratívne náročné než klasické eurofondy,“ vysvetľuje odborník. Štartuje tiež nové programové obdobie v rámci Nórskych fondov a očakáva sa viac podpory pre farmárov a poľnohospodárov.

Záujem firiem o granty nie je rovnomerný. Kým niektoré výzvy sa dokážu vyčerpať už v prvých dňoch, pri iných chýbajú kvalitné projekty. Potom sú tu výzvy, kde je veľký záujem a zároveň vysoká čiastka na prerozdelenie.

Typickým príkladom je Zelená podnikom. „Vlani prišlo viac ako tisíc žiadostí, no napriek tomu zostáva z celkovej alokácie 66 miliónov eur stále značná časť nevyčerpaná. Výzva bude pokračovať aj v roku 2026 a záujem očakávame aj naďalej,“ avizuje Zelinka. Firmy vedia vďaka tejto výzve inštalovať fotovoltiku alebo solárne panely podstatne výhodnejšie, čo dokáže ušetriť podnikateľom peniaze aj v dlhodobom horizonte.

Niektoré firmy budú mať výhodu


Ak má firma projekt s pridanou hodnotou, napríklad inovuje, vyvíja nový produkt alebo službu, rieši energetickú efektívnosť či obnoviteľné zdroje, má šancu získať financovanie,“ uvádza Zelinka. Naopak, projekty zamerané na nákup bežného vybavenia bez inovačného presahu budú mať čoraz menšiu šancu.

Kúpa stroja alebo techniky len preto, že ju firma potrebuje, už väčšinou nestačí. Pretože podpora smeruje k technologickým, environmentálnym alebo spoločenským prínosom,“ vysvetľuje Zelinka.

Rok 2026 bude podľa neho o schopnosti zorientovať sa v širokej ponuke zdrojov, vybrať správnu výzvu a pripraviť projekt, ktorý dáva zmysel. Preto firmy, ktoré začnú riešiť financovanie včas a strategicky, budú mať zásadnú výhodu. A tie, ktoré budú čakať na „istotu“, riskujú, že im príležitosti utečú.

Peňazí je v systéme stále veľa. Rozdiel je v tom, že dnes si ich treba aktívne hľadať a vedieť, kde a kedy sa o ne uchádzať,“ uzatvára Juraj Zelinka s tým, že rok 2026 môže byť pre firmy silným rastovým rokom, ak budú pripravené.


Zdroj: SITA.sk - Granty v tomto roku nemôže získať hocikto, podľa odborníka sú však na stole stovky miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

<< predchádzajúci článok
Novinárska cena otvára 22. ročník, tentoraz však prináša mnohé novinky aj zmeny v odovzdávaní cien

