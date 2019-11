Gréci protestovali proti presunu migrantov z ostrovov na pevninu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 3. novembra (TASR) - Obyvatelia dvoch miest v severnom Grécku protestovali v nedeľu proti presunu migrantov z preplnených táborov na ostrovoch v Egejskom mori na grécku pevninu. Informovala o tom agentúra AFP.Protesty sa uskutočnili v mestách Janitsa a Serres v severogréckom regióne Stredné Macedónsko, kam v nedeľu previezli desiatky migrantov z ostrovných táborov.povedala jedna z účastníčok protestu v Janitse, kde sa niekoľko desiatok ľudí pokúsilo zabrániť 60 privezeným migrantov vo vystúpení z autobusu a v ubytovaní v miestnych hoteloch. To sa nakoniec podarilo až za asistencie policajtov.Podľa citovanej obyvateľky doviezli už predtým do mesta približne 60 migrantov, s ktorými boloPodobný protest prebehol aj v ďalšom severogréckom meste Serres, kde obyvatelia vyjadrovali nesúhlas s príchodom asi 20 migrantov.Na gréckych ostrovoch na východe Egejského mora sa v súčasnosti tiesni takmer 35.000 migrantov. Tamojšie záchytné tábory majú pritom kapacitu iba pre približne 7000 ľudí.Grécka vláda sa preto rozhodla, že do konca roka prevezie z ostrovov na pevninu približne 20.000 migrantov. Len počas tohto víkendu ich bolo prevezených zhruba 900.Na pevnine by mali byť migranti ubytovaní v hoteloch, ktoré sa uvoľnili po skončení hlavnej turistickej sezóny.Do Grécka v priebehu posledných štyroch mesiacov dorazilo okolo 40.000 migrantov a utečencov. Grécky parlament preto v piatok schválil zákon, ktorý sprísňuje a urýchľuje azylové procedúry.