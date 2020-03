Gréci zatkli stovky migrantov prichádzajúcich z Turecka a previezli ich do stanového tábora

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.3.2020 (Webnoviny.sk) - V Grécku zatkli 598 utečencov, ktorí smerovali z tureckého pobrežia ku gréckym ostrovom. Všetkých previezli do stanového tábora na severe krajiny, kde počkajú do deportácie, pričom nemôžu opustiť miesto.Lekári z Červeného kríža každému migrantovi zmerali telesnú teplotu. Zatiaľ neposkytli žiadne informácie o ich zdravotnom stave.Utečenci pochádzajú z Ázie a Afriky. Nie je známe, odkiaľ presne prišli, no nie sú medzi nimi obyvatelia Iraku ani Sýrie.Grécko začiatkom mesiaca sprísnilo hraničné kontroly a pozastavilo žiadosti o azyl. Rozhodli sa tak po tom, ako Turecko oznámilo, že otvorí svoje hranice pre utečencov a vyzve ich, aby prešli do Grécka.