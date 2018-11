Grécka centrálna banka zverejnila plán na zníženie zlých úverov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 22. novembra (TASR) - Grécka centrálna banka zverejnila vo štvrtok návrh, ktorý by podľa nej mohol odstrániťz bilancií komerčných bánk. Ich pomer k celkovému objemu úverov by tak mohol klesnúť na jednociferné číslo v priebehu dvoch až troch rokov.Centrálna banka dúfa, že jej tento návrh pomôže dodržať termín na redukciu dlhov v bankách stanovený regulačnými úradmi.Grécke banky majú najvyšší objempohľadávok (non-performing exposures, NPEs) v Európe, pričom viac ako 45 % z nich je klasifikovaných ako zlé nesplácané úvery.Podľa návrhu centrálnej banky by komerčné finančné ústavy previedlisvojich NPEs a odložených daňových pohľadávok na spoločnosť na špeciálne účely (special purpose vehicle, SPV).SPV by potom previedla odložené daňové pohľadávky (daňové úľavy pre spoločnosti, ktoré vykázali straty) na pohľadávku voči štátu. Prevod bude financovaný emisiou dlhopisov, uviedla centrálna banka.Centrálna banka však nespresnila hodnotu úverov, ktoré sa majú previesť, a tvrdí, že by to mali mať na starosti nezávislé tretie strany. Od bánk sa očakáva, že sa zaviažu dosiahnuť jednociferný pomer NPE v priebehu trojročného obdobia od začiatku transakcie.Banky v Grécku sa dohodli s regulačným úradom Európskej centrálnej banky - Jednotným mechanizmom dohľadu (SSM), že do konca roka 2019 podniknú kroky na zníženie zlých úverov o 37 % na 64,6 miliardy eur.Grécka centrálna banka uviedla, že jej návrh prinesiezníženie NPE a umožní za určitých podmienok stlačiť ich pomer na jednociferné číslo do dvoch až troch rokov.