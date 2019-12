Grécka ekonomika by mala v roku 2020 vzrásť o 2,8 %, predpokladá vláda

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 19. decembra (TASR) - Grécka ekonomika by mala na budúci rok vzrásť o 2,8 %, predpokladá rozpočet na rok 2020, ktorý v stredu (18. 12.) večer absolútnou väčšinou schválil grécky parlament. Miera nezamestnanosti by mala klesnúť na 15,6 % z aktuálnych 17,8 %.To je prvý rozpočet konzervatívnej vlády premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, ktorý v júli 2019 nahradil Alexisa Tsiprasa a jeho ľavicovú vládu. Mitsotakis sa odvtedy snaží o podporu rastu ekonomiky. Napríklad od budúceho roka sa zníži daň z príjmov fyzických osôb do výšky 10.000 eur z 22 % na 9 % a firemná daň má klesnúť na 24 % z 28 %.Liberálny kurz vlády kritizuje ľavicová opozícia, a predovšetkým premiér Alexis Tsipras, ktorý počas rozpravy označil rozpočet za. Mitsotakis naopak argumentoval tým, že nové opatrenia odbremenia strednú vrstvu a zníženie daní prospeje aj najchudobnejším. Dodal, že je to koniec nefunkčnej politiky uplynulých rokov.Program pomoci pre Grécko sa skončil v auguste 2018 po viac než 8 rokoch finančnej krízy. Krajina musela výmenou za finančnú pomoc zrealizovať tvrdé úsporné opatrenia. Medzičasom sa situácia stabilizovala, úročenie gréckeho vládneho dlhu prudko kleslo a Atény sa bez problémov dokážu financovať na trhu.