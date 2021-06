Grécka polícia dolapila zlodeja obrazov od Picassa a Mondriana, z galérie zmizli v roku 2012

Skončila kresba v odpade?

Obrazy sa vrátia do galérie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.6.2021 (Webnoviny.sk) - Grécka polícia našla dva obrazy od Pabla Picassa a Pieta Mondriana, ktoré pred takmer desaťročím ukradli z Národnej galérie v Aténach.Obrazy boli zabalené v plastových obaloch, skryté v suchom koryte rieky pri Aténach. Policajti ich tam našli po tom, ako zadržali podozrivého.Ním je 49-ročný grécky stavbár, ktorý zrejme konal sám. Polícia vyšetruje jeho tvrdenie, že tretie ukradnuté dielo - náboženská kresba talianskeho umelca zo 16. storočia Guglielma Cacciu - sa po krádeži z januára 2012 poškodila a skončila v odpade.Polícia neposkytla podrobnosti o tom, ako podozrivého a obrazy lokalizovala. Poznamenala však, že diela presunul do suchého koryta rieky nedávno, zrejme po medializovaných správach, že sa polícia blíži k jeho zatknutiu.Picassov obraz zobrazuje kubistickú podobu ženy. Španielsky umelec ho daroval Grécku v roku 1949 s venovaním, že je to „na počesť gréckeho ľudu“ za jeho odpor proti nemeckým okupačným silám počas druhej svetovej vojny.Nájdené dielo od Holanďana Mondriana, ktorý je známy najmä pre svoje abstraktné diela s horizontálnymi a vertikálnymi líniami, je zase olejomaľba veterného mlynu pri rieke z roku 1905.Oba obrazy by sa mali vrátiť na steny nedávno zrenovovanej Národnej galérie. Ministerka kultúry Lina Mendoni však v utorok neuviedla, kedy budú diela znova vystavovať.