Grécka polícia vyvrátila fámy o džihádistoch na Lesbose

Atény 8. októbra (TASR) - Grécka polícia dementovala v pondelok informácie nemeckej rozhlasovej a televíznej stanice Deutsche Welle (DW), v zmysle ktorých prevzali kontrolu nad viacerými utečeneckými tábormi v krajine - vrátane zariadenia Moria na ostrove Lesbos - džihádisti z Islamského štátu (IS).V reportáži DW, pripravenej sčasti skrytou kamerou, zazneli hlasy migrantov, ktorí poukazovali na početnú prítomnosť členov IS, na ich kriminálne aktivity v táboroch, ale aj na nátlak, ktorý vyvíjajú na obyvateľov zariadení, aby sa správali podľa zásad islamského práva - šaríja. Tí, ktorí to nechcú rešpektovať, musia rátať s fyzickým násilím alebo hrozbami likvidácie.Podľa autorov reportáže sa do tábora Moria dostalo asi päť desiatok džihádistov, ktorí tam terorizujú ostatných migrantov.Grécka polícia spochybnila informácie DW tvrdiac, že ani kontrola mobilných telefónov, ani iné opatrenia nepreukázali prítomnosť extrémistov v tábore. Súčasne pripomenula, že všetci nováčikovia v zariadení sú registrovaní a navyše odovzdávajú odtlačky prstov. Údaje aj odtlačky sa priebežne porovnávajú s informáciami medzinárodných protiteroristických zložiek, ako aj Interpolu a zahraničných spravodajských služieb.Na základe tohto postupu došlo v ostatnom období k preverovaniu asi 5000 podozrivých osôb, avšak stopy naznačujúce prítomnosť džihádistov sa pri tom nenašli.Grécka polícia pripisuje sťažnosti migrantov skôr dramatickej situácii v preplnených utečeneckých táboroch, v ktorých sprísnila postihy pre obyvateľov páchajúcich trestnú činnosť.V Morii, tábore s kapacitou 3100 ľudí, v ktorom žije aktuálne takmer 9000 migrantov, registrovali nielen množstvo prípadov falšovania dokumentov a 93 prípadov ťažkého ublíženia na zdraví, ale aj vraždu a prípad pohlavného násilia.