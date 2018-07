Grécka polícia zadržala desiatky migrantov

Ilustračná snímka.

Atény 30. júla (TASR) - Grécka polícia zadržala cez víkend desiatky migrantov, ktorí sa pokúšali z Grécka vycestovať do iných európskych krajín s použitím falošných pasov, prípadne občianskych preukazov. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.Na ostrove Kréta sa cez víkend preukázalo falošnými cestovnými dokladmi celkovo 66 ľudí. K incidentom došlo na letiskách v tamojších mestách Iraklio, Chania či Sitia, pričom zmienené osoby sa z nich podľa gréckej polície pokúšali odletieť do Nemecka, Francúzska a ďalších krajín v strednej či západnej Európe.Falšované cestovné dokumenty sa v Grécku objavujú od začiatku turistickej sezóny. Podľa informácií tamojšej polície za ne migranti platia okolo 1500-3000 eur. Prevádzači tak napriek uzavretiu balkánskej migračnej trasy naďalejV niektorých prípadoch migranti dokonca predkladajú pravé dokumenty utečencov, na ktorých sa podobajú a ktorí medzičasom žijú v stredoeurópskych štátoch. Ak sa takíto migranti dostanú napríklad do Nemecka, svoje dokumenty posúvajú osobám, ktoré im ich takpovediac prepožičali, a sami žiadajú o azyl.