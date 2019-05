Grécka vláda prežila hlasovanie o dôvere

Na snímke grécky premiér Alexis Tsipras. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 10. mája (TASR) - Grécka vláda prežila v piatok hlasovanie o dôvere, ktoré inicioval samotný premiér Alexis Tsipras v reakcii na tlak hlavnej opozičnej konzervatívnej strany Nová demokracia (ND). Dôveru vláde vyjadrilo 153 poslancov, proti sa ich vyslovilo 136, informovali agentúry AP a DPA.Tsiprasova strana Syriza (Koalícia radikálnej ľavice) nemá v 300-člennom gréckom parlamente absolútnu väčšinu, ale len 145 kresiel. V hlasovaní, ktorému predchádzala trojdňová rozprava, ju však podporilo aj osem nezávislých poslancov.Návrh na hlasovanie o dôvere podnietila ND, ktorá kritizovala hanlivé výroky námestníka ministra zdravotníctva Pavlosa Polakisa na adresu zdravotne postihnutého politika z ND Steliosa Kymbouropulosa. Polakis tvrdil, že Kymbouropulosovi k zabezpečeniu lukratívneho miesta v zdravotníctve napomohlo práve jeho postihnutie, približuje AP. ND žiadala jeho odvolanie.Tsipras sa postavil za Polakisa, ktorý vyvolal kontroverzné reakcie tiež pre porušovanie zákazu fajčenia v uzavretých verejných priestoroch, a následne sám inicioval hlasovanie o dôvere celej vláde. Získal tak príležitosť, aby si počas trojdňovej rozpravy v parlamente, ktorá hlasovaniu predchádzala, robil kampaň do nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu.Tsipras poslancom povedal, že pod jeho vedením prekonalo Grécko najvážnejšiu finančnú krízu vo svojich dejinách. Líder konzervatívnej opozície Kyriakos Mitsotakis zase uviedol, že Tsiprasa daňová politika priškrtila hospodárstvo krajiny a uškodila strednej triede.V Grécku sa budú 26. mája konať eurovoľby a v októbri krajinu čakajú aj parlamentné voľby. V prieskumoch verejnej mienky dosiaľ vládnuca Syriza zaostáva za opozičnými konzervatívcami.