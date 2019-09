Grécke súdy nemali právo anulovať manželstvo muža s jeho exšvagrinou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 5. augusta (TASR) - Grécke súdy nemali podľa štvrtkového verdiktu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) právo anulovať v roku 2015 manželstvo, ktoré uzavrel muž so sestrou svojej exmanželky. O rozsudku ESĽP informovala agentúra DPA.Muž sa rozviedol v roku 2004, so svojou exmanželkou však nežil už od roku 1996. S jej sestrou sa následne zosobášil v máji 2005.Jeho exmanželka sa však v októbri 2006 obrátila na prokuratúru so sťažnosťou, v ktorej tvrdila, že tento jeho zväzok je neplatný práve pre príbuzenský vzťah medzi novomanželmi.Prokuratúra následne podnikla právne kroky, ktorých výsledkom bolo súdne konanie. Súd rozhodol o anulovaní manželstva v roku 2010, pričom takýto verdikt v roku 2015 potvrdil aj kasačný súd, ktorý je v Grécku najvyššie postavenou súdnou inštanciou.ESĽP, ktorý je orgánom Rady Európy (RE), vo svojom štvrtkovom verdikte uviedol, že spomedzi členských krajín RE sú manželstvá medzi bývalými švagrami a švagrinami zakázané len v Taliansku a San Marine, pričom obe tieto krajiny pripúšťajú v tomto smere aj výnimky.ESĽP so sídlom v Štrasburgu tiež upozornil na to, že grécke úrady predsa svojho času uzavretie predmetného manželstva povolili.Grécko má podľa ESĽP dvojici vyplatiť dovedna 10.000 eur za spôsobenú morálnu ujmu.